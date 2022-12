La multitudinaria cena navideña que convocará a cientos de personas en la Ciudad de Mendoza

Lograr llevar la comunión, el abrazo fraterno, allí donde la esperanza en algún momento se desvaneció. Sentarse a la mesa con aquellos que no tienen un techo, ayudarlos a sonreír y comprobar que desde las acciones positivas es posible cambiar realidades. Con esas intenciones como sostén, esta Nochebuena, los gestores de la organización civil Puente Vincular, organizarán, una vez más, la multitudinaria cena de Navidad en que los invitados de honor serán las personas en situación de calle o bien, aquellas que en familia o en soledad pasan los días pidiendo colaboraciones en la calle para poder alimentarse. Es que en el actual contexto de crisis y frente al incremento de la pobreza, la indigencia y la exclusión registradas en en el país durante este año que finaliza, los voluntarios de la entidad han querido transmitir en este Fin de Año, un mensaje de esperanza para mirar hacia adelante con nuevos proyectos para el año que comienza.

Lejos de las estadísticas y más cerca de las necesidades cotidianas de las personas en situación de calle, el titular de Puente Vincular, Martin Osso, destaca que en esta oportunidad, será llegar a servir una larga mesa de Navidad para 350 personas (familias, adultos y adultos mayores que viven en condiciones de pobreza extrema) que será servida en plena peatonal Sarmiento, de Ciudad, en la puerta de la parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás, a las 21 horas de este sábado 24 de diciembre.

"La idea es que todas las personas que deseen colaborar sumen su aporte con comida para poder servir la mesa. Se podrán recibir pizzas, jugos, sanguches, tartas y hielo hasta las 16 horas de este sábado 24 de diciembre", indicó Osso al aclarar que el postre para el gran convite solidario ya está cubierto con las donaciones recibidas de antemano.

"La pobreza ha aumentado en el país; pero nosotros tratamos de pensar en las personas como lo que son, de manera íntegra, con nombre y apellido y no como un número", indicó el representante de Puente Vincular al referirse a la realidad actual del país en el contexto de crisis económica. Hoy, en Argentina, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó en noviembre $145.948 para no ser pobre y $64.000 para no caer por debajo de la línea de indigencia. El hambre y las necesidades de todo tipo calaron profundo en miles de hogares que en este 2022 se empobrecieron; tuvieron que achicar gastos, dejar de pagar el alquiler, trabajar más horas y a destajo y en el peor de los casos, se quedaron sin empleo y sin un techo para poder, mínimamente, responder a las necesidades básicas y elementales de sus familias.

Desde hace años, Puente Vincular realiza su tradicional cena de Navidad para personas en situación de calle. Esta vez, la demanda es mayor.

"Hay muchas personas que si bien no viven en la calle, pagan una pensión con lo que ganan por día y aplican estrategias para poder comer en la calle hasta tanto su situación se estabilice", aclaró Osso al explicar porqué es primordial sumar acciones que colaboren, al menos, a entregar una Nochebuena algo más amena a las familias más necesitadas. "A través de la mesa común, buscamos promover un encuentro sin barreras para vivir una verdadera fiesta en familia donde personas en situación de calle, voluntarios/as y comunidad en general puedan asistir y compartir la cena de Navidad", destacó el titular de Puente Vincular.

Cómo colaborar

Todas aquellas personas que deseen colaborar pueden comunicarse llamando al 261 641-3390, escribiendo al correo puentevincular@gmail.com o accediendo al sitio de Facebook o Instagram de la entidad. También es posible sumar el aporte económico a través de mercadopago al correo puentevincular@gmail.com o bien accediendo a la página oficial de Puente Vincular.