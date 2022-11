El oscuro pronóstico que sitúa a la economía argentina cerca del 2001

La calificadora de riesgo Moody's no descartó este miércoles que el Gobierno decida una confiscación de ahorros si se acelera la inflación, y el riesgo de que se pueda intensificar una crisis cambiaria.



Con la inflación ya casi en el 100 % -88 % anual en octubre- y “con la cantidad de pesos que hay” en el mercado, si se produce un salto adicional de los precios podría llevar al Banco Central y al Gobierno a congelar o confiscar los depósitos y ahorros “para limitar la cantidad de pesos” y las consiguientes presiones sobre el tipo de cambio, explicó el vicepresidente y analista senior de Riesgo Soberano de Moody's, Gabriel Torres, en rueda de prensa.



“Hoy el riesgo es pequeño, pero no es cero, no lo podemos descartar”, afirmó Torres.



“Si hay un salto de la inflación con shock, es posible que el Gobierno se vea obligado a tomar una decisión que consideramos un default”, dijo Torres, tras recordar que Argentina ya aplicó un Plan Bonex a principios de la década del 90, por el que cambió depósitos a plazo fijo en moneda local por títulos públicos a diez años.



Argentina no tiene capacidad de financiarse en el mercado internacional, con una baja calificación crediticia -Ca, en el escalón 20 de 21 posibles- y “un muy alto riesgo de no pago”, recordó Torres.



En este contexto, el Banco Central está emitiendo una gran cantidad de pesos y luego coloca deuda para esterilizar esa emisión de moneda local, explicó Torres, quien consideró “posible que pierda el control en algún momento” si hay un shock de inflación que haga que el tipo de cambio “pegue un salto de manera no coordinada” que a su vez se traslade a la inflación.



A la par, el Tesoro argentino enfrenta el riesgo de que “tenga que reestructurar” la deuda en pesos el año que viene ante la “poca voluntad” que observa en el mercado para refinanciar la deuda.



“Si el Gobierno logra evitar" el shock inflacionario, “va a poder llegar al año que viene sin tener que reestructurar la deuda” en pesos, previó y explicó que el escenario base que maneja Moody´s es que “va a haber devaluación, pero más o menos a la altura del nivel de inflación” y que pueda “evitar el salto grande”.

Respecto de la deuda en moneda extranjera Torres prevé que “Argentina no debiera tener problemas", dado que se llevaron "hacia adelante” muchos vencimientos.



Pero agregó que “no le va a quedar otra que reestructurar la deuda en dólares” hacia 2024 y 2025, “sea quien sea que esté en el poder”, si no logra acceder a los mercados de crédito.



El año que viene se celebrarán las elecciones en Argentina, con altas opciones de que gane la oposición.



Sin embargo, el mercado no está reaccionando en forma positiva a esa posibilidad: “El problema es más grande a que gane o no la oposición en particular”, afirmó Torres.



Argentina mantiene, además, un Programa de Facilidades Extendidas por 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que implica el cumplimiento de metas trimestrales.



“Están todos esperando que el año que viene va a ser difícil por muchas cuestiones económicas y también políticas”, por lo que el FMI “va a trabajar con el Gobierno” para que “se maneje sin una explosión”, dijo Torres.



Pero Torres indicó que “hay que cumplir las metas”, en el sentido de que en el FMI “no están esperando" que Argentina las abandone, sino que se cumplan aunque “no con exactitud”.