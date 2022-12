Por qué podría haber un imprevisto aumento en las cuotas de prepagas

En medio del clima festivo por la llegada del fin de año, el sector de la salud se encuentra en un momento crítico. Además de la crisis financiera que viene atravesando desde hace años, se suma ahora la decisión del Gobierno nacional de otorgar un bono a todos los trabajadores.

Desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud alertaron, a través de cartas enviadas a las autoridades nacionales, que no están en condiciones de abonar los $24.000 pesos estipulados sin el financiamiento correspondiente.

Por ese motivo, reclaman que se les aumente un 7% el valor de las prestaciones de diciembre para afrontar ese compromiso. Obviamente, en caso de producirse ese ajuste debería recaer sobre los afiliados a las prepagas, que verían aumentar sus cuotas, y obras sociales si la Superintendencia de Salud lo autoriza. En caso contrario debería buscar la forma de financiarlo.

“Conforme con la decisión del gobierno nacional publicada en el Decreto 841/2022, que establece el pago de una asignación no remunerativa por única vez de hasta 24.000 pesos para los trabajadores privados registrados, a cobrar en el mes de diciembre y por fuera del medio aguinaldo, es que nos dirigimos a ustedes con el fin solicitar un incremento de 7% en todas las prestaciones del mes de diciembre, adicional a los porcentuales de incrementos que por normativas vigentes deben configurarse”, dice el comunicado de la entidad.

Concretamente, si no se produce ese incremento, no habría fondos para pagar el bono al personal.

Desde el sector prestador de salud aclaran que no son formador de precios. Y que continúan inmersos en la crisis de atraso en sus ingresos, razón por la cual recibe distintos programas de ayuda por parte del Estado nacional (como ser el FESCAS o los beneficios del Decreto 300).

Además recuerdan que, cumpliendo con su deber gremial y social, el sector firmó una paritaria que totalizó un incremento de 96%, de los cuales 39 puntos se concentraron en el último trimestre del año, que se suma al pago del medio aguinaldo para la totalidad de los trabajadores del sector; y 16 puntos se deberán abonar en los primeros meses del próximo año.

En ese sentido, advierten que la decisión del Gobierno nacional de pagar este bono de refuerzo a los trabajadores que ganen menos de tres SMVM -equivalente a un monto de $ 185.000- “es de imposible ejecución para las empresas prestadoras de salud de todo el país, que dependen del FESCAS y de los beneficios del Decreto 300 para poder afrontar mensualmente el pago de salarios”.

“Es económica y financieramente imposible para el sector poder afrontar este bono sin el correspondiente financiamiento de las Obras Sociales y las empresas de Medicina Prepaga. Luego de innumerables escritos y artículos que dan cuenta de la situación terminal por la que se atraviesa, esta medida sin financiación alguna sólo contribuye a agravar aún más el atraso económico del costo prestacional que, desde el inicio de la pandemia a diciembre de 2022, supera el 40% respecto del promedio de los aranceles obtenidos”, agrega la FAPS.

“Es por todo lo expresado y para poder financiar el pago del bono que decidió otorgar el gobierno nacional, que solicitamos un incremento por única vez del valor de todas las prestaciones de un 7%, a pagar en la liquidación del mes en curso”, concluye el comunicado.

A esto se suma otro problema para las prepagas. Estas empresas habían acordado con los profesionales que atienden por web pagar esos servicios por pacientes y no por hora. Con el aumento de contagios por covid, las consultas on line se dispararon y eso le está generando un costo adicional que no estaba previsto y agrava la situación financiera.