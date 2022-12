El detrás de escena del viaje en avión de los jugadores

La llegada de la Selección argentina a nuestro país mantuvo latente la expectativa de millones de personas que esperaron durante horas para poder ver a sus ídolos en vivo y en directo, sin embargo, solamente un puñado de colaboradores y la tripulación del avión pudo compartir el viaje con los campeones mundiales.

Betiana Zaine es miembro de la tripulación de Aerolíneas Argentinas que tuvo la suerte de ser parte del vuelo que trajo de regreso al país a los jugadores de la Selección argentina luego de la final del Mundial de Qatar y desde sus redes compartió parte de la experiencia.

Al ser consultada por medios provinciales, la mujer de 41 años oriunda de Misiones expresó que se enteró que fue seleccionada para el viaje, que tuvo una duración de 13 horas, sólo un día antes del vuelo. "No pude dormir, estaba desvelada por la experiencia de acompañar a los campeones y más aún porque son de mi tierra", destacó.

Betiana Zaine junto a Lionel Messi

La afortunada azafata tiene 41 años y desde hace doce trabaja en Aerolíneas Argentinas como tripulante de cabina en viajes internacionales. En esta oportunidad le tocó ser parte de un vuelo histórico que tuvo como protagonistas a los jugadores de la Selección argentina que ganaron la Copa del Mundo en Qatar 2022. "Estos vuelos especiales fueron saliendo a medida que Argentina fue ganando y pasando de fase. La compañía empezó a poner más frecuencias y este último era el que nos quedaba, entonces se preparó el vuelo y fue una tripulación elegida especialmente, así que me siento afortunada y agradecida", manifestó en diálogo con medios provinciales.

Figuras como Ángel Di María, Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y el mismísimo Lionel Messi compartieron el trayecto que los llevó desde Roma al aeropuerto de Ezeiza con la joven azafata que aprovechó la ocasión para retratar el momento e incluso besar la Copa del Mundo.

"No lo podía creer, fue como tocar el cielo", dijo Betiana

"Llegó un punto en el que estábamos todos relajados y pudimos escuchar la experiencia de ellos, hablar personalmente. Son buena gente y copada, Lio Messi es el más grande que hay", afirmó Betiana y agregó: "Durante el vuelo todos se sacaron fotos, la copa andaba de mano en mano y me tocó en un momento tenerla, no lo podía creer, fue como tocar el cielo. Justo en ese momento la tenía Lautaro Martínez y me la pasa, la foto que tengo besando la copa me la sacó Lautaro, realmente increíble".