Así se trabajó en Mendoza durante el feriado que no fue

Tras el caos que se vivió en la noche del lunes cuando los mendocinos se debieron enfrentar a la incertidumbre de no saber si este martes debían trabajar o no y la decisión oficial de Rodolfo Suárez de no acatar el decreto emitido desde Nación, este martes la provincia de Mendoza amaneció con actividad normal y el feriado establecido a nivel nacional pasó desapercibido en las calles del centro mendocino.

En un recorrido por las principales calles del microcentro, MDZ pudo comprobar que, salvo algunos pocos que mantuvieron sus persianas bajas, la gran mayoría de los comercios funcionaron como día de semana laborable y el feriado pasó desapercibido en la provincia mendocina.

Algunos pocos comerciantes tomaron la decisión de no abrir las puertas. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Ante la consulta de este medio, varios transeúntes expresaron estar a favor de establecer un feriado para festejar la obtención del Mundial de Qatar 2022 por parte de la Selección argentina: "Hay que celebrar. Esto es un hecho histórico, es algo que no pasa todos los días. Como mínimo hay que esperar cuatro años para que pueda volver a pasar, imaginate que desde la última vez pasaron 36 años", expresaron.

"Sabemos que hay que trabajar y queremos hacerlo, pero nos hubiera gustado que nos den, por lo menos, un tiempo para celebrar. Al menos o la mañana o la tarde libre para que el pueblo se pueda reunir, y el resto del día para trabajar, aunque nos tengamos que quedar más tiempo. Argentina necesitaba una alegría como ésta", comentó un grupo de mujeres que se dirigían a sus puestos de trabajo por Avenida San Martín.

La gran mayoría de los comercios funcionaron como un día de semana normal. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Por el otro lado, los más críticos de la medida de Alberto Fernández, y en apoyo al gobernador Rodolfo Suárez, se mostraron a favor de la actividad normal durante este martes. "Este país se saca adelante trabajando, la mejor forma de honrar este logro y a este grupo de jugadores es con esfuerzo y trabajo, no estableciendo un feriado", comentaron.

"No se puede parar el país por algo que va a pasar solo en una mínima parte de Buenos Aires", agregaron. Ante esa misma consulta, aquellos que están a favor de un feriado indicaron que esa separación es lo que divide el país: "Por eso estamos así, no hay que dividir entre unos y otros. ¿Quién decide en dónde sí se puede festejar y en dónde no?"

"Hay que mirar el ejemplo de la Selección, demostraron que todos unidos se pueden lograr cosas. Si el Gobierno y los políticos trabajaran de esa forma, podríamos sacar el país adelante más rápido", añadió un grupo de personas que estaba yendo a trabajar.

La gran mayoría de los comercios funcionaron como un día de semana normal. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Con la cercanía de la Navidad, muchos comercios apuntan a esa festividad para cerrar el año con un gran volumen de ventas. En relación a la posibilidad de cerrar este martes 20 de diciembre por el feriado, algunos empleados señalaron que "las ventas por Navidad todavía no empiezan. Yo trabajo hace 30 años en el comercio y siempre empiezan el 22 o el 23 de diciembre. por lo que en ese sentido no nos vemos afectados".