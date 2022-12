Uno por uno: cómo funcionan los servicios en Mendoza durante el feriado

Un verdadero caos se vivió en la tarde noche del lunes cuando los mendocinos se debieron enfrentar a la incertidumbre de no saber si este martes debían trabajar o no. Tras la decisión oficial de Rodolfo Suarez de no acatar el decreto, cómo funcionan los servicios en la provincia.