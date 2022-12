Todos felices por la Selección, hasta que se metió la política: el increíble sainete por el feriado más absurdo

Éramos felices, hasta que se metió la política. La Selección argentina de fútbol salió campeona del mundo y, como hacía años no ocurría, el país era "un puño apretado gritando por Argentina". Pasó solo un día y el presidente Alberto Fernández y algunos gobernadores generaron una incertidumbre enorme y recordaron que en el país nada puede fluir. De manera insólita se decretó un feriado nacional para festejar, no el título deportivo, sino la "llegada" del equipo a la Argentina. Todo un país parado por una caravana de algunos kilómetros en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Grieta inmediata, polémica absurda y un equipo metido en un barro del que había zafado hasta ahora.

A pocos días de la Navidad, el momento de mayor consumo del año, con otro día no laboral en puerta, el Presidente decide parar el país para tratar de capitalizar algo de un éxito del que es ajeno. Para él no pudo ser peor desde el punto de vista político: los gobernadores de su propia "liga" le dieron la espalda y rechazaron el absurdo parate. Sergio Uñac, Jorge Capitanich y otros peronistas rápidamente desacreditaron al Presidente decretando la rebeldía. Otros, como el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, dudaron, cuestionaron desde el discurso y generaron incertidumbre en la práctica; a tal punto que cambiaron de parecer varias veces. Primero, el Gobernador dudó hasta que estuviera la norma. Luego, comunicaron oficialmente que aunque no estaban de acuerdo, debían acatar. En simultáneo, llegaron los rechazos oficiales de otros gobernadores y, así, una nueva rectificación del Gobierno "sugiriendo" que debía haber trabajo normal, pero sin norma que respalde esa idea. Incluso desde el cuarto piso de Casa de Gobierno sostenían que no había margen para rechazar el feriado. Sin embargo hubo comunicaciones oficiales en contrario y ahora Suarez llama a una "rebeldía" civil. Cada intendente tomó su propia decisión. En Tribunales, por ejemplo, hicieron oficial que no había actividad y luego lo rectificaron. incertidumbre total.

Absurdo

El feriado para el comercio y la actividad económica. El Estado nacional parece ajeno a ello, pero hay un dato curioso: no le permiten a las empresas trabajar, pero sí habilitan al organismo recaudador a que funcione casi normalmente. Allí está el reconocimiento del error por la convocatoria al feriado. "Atento la proximidad del cierre del ejercicio 2022 resulta necesario que el personal de las instituciones bancarias y entidades financieras y de la AFIP preste servicios hasta las 12:00 horas del día 20 de diciembre", dice la Norma. Es decir, admiten que por la fecha es importante facturar y recaudar, pero no se lo permiten a quienes están en la actividad privada. Los comercios, industrias y empresas que trabajen, deberán pagar doble y se suma al bono que también se decretó.

El Decreto de Alberto Fernández es tan absurdo que mezcla todo. Aunque genere orgullo y todos sientan algo distinto, la Selección de fútbol es técnicamente la representante de la AFA, no del país. El Presidente le dio el rango de "guerreros" al hablar de defender los colores "de nuestra bandera". Usa términos coloquiales para una norma institucional. Con la Selección todos sienten que "es su representante", pero no lo es. "El plantel de la selección argentina, liderado por su capitán Lionel Andrés MESSI y dirigido por su técnico Lionel Sebastián SCALONI, tras un arduo camino, defendió los colores celeste y blanco de nuestra bandera, ante una multitud de hinchas y simpatizantes que los alentaron desde todos los rincones de la patria, así como desde los diferentes estadios donde se disputaron los partidos.