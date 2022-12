Aumentó la tensión en otro día de piquetes y habrá un acampe histórico

Otro día de locura se vivió en Buenos Aires por piqueteros que cortaron calles y avenidas para llegar a marchar hasta la Casa Rosada de la mano de Juan Grabois, hoy en día con el vínculo político con el Gobierno prácticamente sin retorno. Las protestas se escucharon en todo el centro porteño, y especialmente en las puertas del ministerio de Economía y Desarrollo Social que encabezan Sergio Massa y Victoria Tolosa Paz, respectivamente. El pedido de un bono, de más planes y el armado de una protesta histórica con acampe incluido se empezó a gestar hoy por la tarde, tras la falta de respuestas por parte del oficialismo.

Juan Grabois y Eduardo Belliboni corren por izquierda a Cristina Kirchner y Alberto Fernández y condenan la falta de ajuste en los gastos de la propia política, y así lo planteó tras las marchas de hoy el propio Grabois: "Hace muchos años que no escucho a nuestra gente cantar "que se vayan todos" y no hay dirigente que lo pare. No sean necios. No le saquen a los humildes lo poquito que tienen. Ustedes ya se hicieron ricos pero medio país come mal y vive peor", expresó en Twitter, enfurecido por la primera cuota de 6.500 pesos que ofreció Victoria Tolosa Paz a los beneficiarios de planes sociales como refuerzo de cara a fin de año. En el Gobierno están expectantes con la incipiente bajada de inflación tras el convenio de congelar precios que impulsó Sergio Massa.

El Gobierno anunció y creyó que descomprimía la tensión de cara a enero el pago de un bono de $13.500 en dos cuotas para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de 24.000 pesos para los que trabajan con ingresos inferiores a 185.000. Automáticamente el grito en el cielo lo pusieron organizaciones sociales no kirchneristas y kirchneristas por igual. Primero Grabois dijo que le escupían la cara a los que menos tienen, y en sintonía con esa mirada, el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, "de ninguna manera cubre las necesidades de todo el universo de trabajadores y es absolutamente insuficiente".

Los piquetes y protestas se mezclaron con los perjudicados por la falta de luz, que se siente fuerte en el Conurbano y generó la indignación de vecinos que salieron a cortar la ruta 36 a la altura de La Plata. Fueron los vecinos de Lisandro Olmos y las localidades rurales aledañas que decidieron protestar cortando hoy por la mañana tras la falta de respuestas de EDELAP. Tres días a oscuras con la peligrosidad de que afecte la actividad frutihortícola y sin promesas concretas fue lo que desencadenó el corte.