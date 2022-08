Duro reclamo del sector de Juan Grabois antes de la marcha de la CGT

La diputada nacional del Frente Patria Grande aseguró hoy que el espacio que lidera el dirigente Juan Grabois va a participar de la marcha junto a la CGT porque "hay que ponerles un freno a los formadores de precios". "Vamos a participar porque necesitamos decir que hay que ponerles un freno a los formadores de precios. Hay que ser duros con los duros, y si el gobierno hace eso el pueblo los va acompañar. Es un apoyo crítico", explicó Zaracho esta mañana en declaraciones a El Destape Radio.

Sobre la situación económica y el impacto en las clases populares, la diputada sostuvo que "cada asistencia que da el Gobierno se va por la canaleta, porque los aumentos son muy grandes". "Nos quieren hacer creer que todos perdemos, y no es así. Hay que pensar en una redistribución. La prioridad debe ser los últimos y las últimas", remarcó.

En ese sentido, afirmó que "hay que respetar el contrato electoral, que nos llevó a ser Gobierno. No podemos seguir subsidiando a los que más tienen, ya que a los de abajo ya no se les puede exigir más". Respecto al futuro del Patria Grande y su vínculo con el Frente de Todos, Zaracho señaló que "el próximo 3 de septiembre vamos a tener un congreso del Frente Patria Grande y vamos a evaluar qué hacer". "Estamos planteando que si no respetamos el contrato electoral de 2019 no vamos a ganar en 2023, esto tiene que cerrar con la gente adentro", concluyó.

En ese sentido, la legisladora oficialista del sector de Juan Grabois reiteró el pedido para que se establezca un monto mínimo para subsistencia de los sectores más postergados. "Le pueden cambiar el nombre al Salario Básico Universal, pero que se entienda la urgencia de que tiene que haber un ingreso y una asistencia para los que peor la están pasando", indicó.

Ante la complicada situación social, que se agrava con una inflación en aumento constante, Zaracho consideró que los sectores populares tiene que "recuperar las calles".

"Si no expresamos lo que le está pasando a la gente, nadie lo va a hacer. Tenemos muchos defensores de los mercados, pero pocos defensores de los pobres", manifestó. Y agregó: "No vamos a quedarnos callados, tenemos un rol fundamental, que no tiene que ver con irnos y romper. Todo lo que estamos haciendo hoy es para no perder en el 2023: los que nos votaron necesitan que hagamos cosas para ese sector".