Juan Grabois acumuló una multiplicidad de denuncias penales

Días atrás el dirigente social y representante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois encabezó las protestas en el puente Pueyrredón, donde se pidió por un Salario Básico Universal.

En ese contexto, manifestó que no es política nada más. “Es obvio que esto no da para más. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”.

Tras ello y a pesar de la feria judicial de invierno, fueron varias las denuncias que ingresaron a Comodoro Py que le imputan los delitos de coacción, intimidación pública, amenaza de rebelión, instigación a cometer delito, apología del crimen y amenazas, entre otros.

Según el sorteo de la Cámara Federal la primera denuncia en ingresar fue la de Alberto Asseff, que recayó en el Juzgado Federal 3 a cargo de Daniel Rafecas y la fiscalía de Carlos Stornelli.

El resto recayeron en los Juzgados Federales 6, 4, 8 y 5. Lo que hace suponer que todas se acumularán en el juzgado que previno.

Una de las presentaciones, encabezada por el abogado Santiago Dupuy de Lome asegura que el dirigente social “extorsiona al Gobierno para que le den el Salario Básico Universal que él reclama y si no se lo dan saldrán a la calle con violencia y si tiene que haber sangre la habrá”.

El abogado solicitó la habilitación de la feria “ya que la gravedad de estos hechos pueden traer aparejadas consecuencias para el país y el pueblo argentino”. Asimismo pidió que se ordene la detención del denunciado ya que “no se pueden tolerar este tipo de acciones golpistas bajo ninguna circunstancia”.