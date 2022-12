Así se vivió la previa del partido de Argentina-Croacia en Mendoza

La ansiedad y el nerviosismo comienzan a adueñarse de todos los argentinos. En Mendoza, las calles comienzan a teñirse de celeste y blanco y los locales gastronómicos del centro mendocino se preparan para recibir a cientos de fanáticos que se aprestarán a vivir el encuentro entre Argentina y Croacia por la semifinal del Mundial de Qatar 2022 con la emoción a flor de pie.

En calle Arístides Villanueva, los locales gastronómicos se encuentran preparados para recibir a los mendocinos en sus exteriores con pantallas gigantes y una variedad de comidas y bebidas. Según expresaron algunos empleados, los locales trabajan sin reserva previa y por orden de llegada, y estiman que alrededor de las 14 horas comenzarán a poblarse las mesas dispuestas en las veredas de la conocida calle mendocina para alentar a la Selección argentina.

Los primeros fanáticos que arribaron a los locales expresaron que las horas previas al partido se viven con nerviosismo y ansiedad. "Hemos venido acá a la Arístides desde el segundo partido y no fallamos. Somos dos por ahora y estamos esperando a tres personas más que salen de trabajar y se vienen volando para acá", comentaron.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los argentinos no son los únicos que esperan disfrutar de un espectáculo cuando, a partir de las 16, la Selección argentina enfrente a su par croata por un lugar en la final del Mundial de Qatar 2022. Una pareja de turistas chilenos decidió posponer un día su vuelo de regreso hacia el país trasandino para disfrutar del partido en tierras argentinas con todo el color le otorga la hinchada nacional. "Estamos ansiosos, esperamos que gane Argentina. Queremos disfrutar, aprovechamos las vacaciones y vinimos a conocer Mendoza, es nuestra primera vez aquí", contaron a MDZ.

Para quienes se acerquen al centro mendocino a disfrutar, o sufrir, del encuentro que tendrá a figuras como Lionel Messi y Luka Modric, en la esquina de Belgrano y Arístides venden banderas que arrancan en los $1.500 hasta los $3.500, y también indumentaria de la Selección argentina:

camisetas de niños $3.500

camisetas de adultos $4.000

Réplica de la camiseta oficial $5.000

Las cábalas, el valor agregado para el equipo de Scaloni

Solos o acompañados, en el mismo lugar para cada partido o con la misma ropa, la variedad existente de cábalas a la hora de alentar a la Selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022 sirve para llenar un libro de mil páginas.

Desde usar la misma ropa todos los días hasta armar una juntada con amigos previo a los partidos y disfrutar de un buen asado, es inagotable la creatividad de los argentinos para aportarle su granito de arena a Lionel Messi y compañía en su camino hacia la Copa del Mundo.

Ante la consulta de este medio, un joven desveló una insólita cábala: "Todos los días que juega Argentina, me levanto en la mañana y me pongo la camiseta de la Selección, pero previamente me tengo que haber bañado. Y tengo una maña que es que no puedo ensuciar en forma adrede la camiseta".

"Todos los partidos los veo siempre en mi casa sólo con mis viejos y mi hermano tomando una coca. Tuve que rechazar varias invitaciones para no cortar la cábala. El único diferente fue contra Arabia Saudita y mirá como nos fue", comentó otro.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Una pareja que se encontraba en calle Arístides comentó que para los partidos de la Selección argentina, el novio usa siempre los mismos calzoncillos -sin lavar-, y que siempre ven los partidos en el mismo lugar.

"Veo los partidos en la casa de mi suegra con mi cuñado y su señora, a mi suegra la mandamos a dormir y a mi señora la mandamos de vuelta a mi casa, porque así empezó en el partido contra México. Tienen que estar siempre los mismos. Y yo siempre me siento en el mismo lugar, con una cerveza que tengo que abrir en el segundo tiempo y me pongo la misma ropa: una malla, una musculosa del Tomba y una gorra de Diego Maradona", comentó otro consultado por este medio.