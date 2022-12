Confirmado: la Justicia pide investigar intermediarios de planes sociales y habrá marchas

"Tenemos una situación delicada con los planes sociales, es una realidad y hay que solucionarla con urgencia". La frase la recibió la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en su whatsapp, el emisor era su amigo, el presidente Alberto Fernández. La Justicia cree que hay punteros reteniendo documentos de beneficiarios para poder hacer negocios, lo peor del clientelismo.

El juez Ariel Lijo tomó cartas en el asunto y le exige a Tolosa Paz que realice una auditoría con chequeo biométrica que deberá estar entregada el 14 de enero a la noche, según le confirmó el propio magistrado a MDZ. Así, aún hoy quedan 1300 beneficiarios sin cobrar y la tensión aumenta.

La información surgió hace dos meses en la AFIP, el cruzamiento de datos mostró que había 250.000 beneficiarios aproximadamente que aparecían con compras y movimientos propios de clase alta y no de personas que se supone que precisan del estado para saciar sus necesidades más básicas. Así surgió entonces una investigación que derivó en la denuncia del fiscal Guillermo Marijuan hacia Tolosa Paz, quien tuvo y tendrá el apoyo presidencial hasta el final de su mandato.

Alberto sabe que la oposición y parte de la Justicia observan con recelo todo el mapa de los movimientos sociales buscando corrupción y sabe que esa corrupción existe y es una mácula a su política de asistencia social. "Un vivo que caga a un tipo desesperado para hacerse unos mangos no puede ensuciar el esfuerzo que hacemos como Gobierno para que muchos estén un poco mejor", le dijo la semana pasada el presidente a Tolosa Paz, y exigió resultados rápidos.

Desde Unidad Piquetera, anticiparon a MDZ que habrá marchas incesantes con posibilidad de acampe de cara a fin de año, justamente lo que el Gobierno busca a como dé lugar, evitar. Eduardo Belliboni aseguró a este medio: "No tiene idea el Gobierno lo que está haciendo, la adutoría era una boludes de planilla, no sirve para nada, lo que tienen que buscar es la corrupción que hay en los privados y el dólar soja, no en los tipos que no llegan a alquilar una pieza", explicó Belliboni, quien se mostró a favor de la auditoría conceptualmente, pero cree que el método es errático.

La tensión con los movimientos sociales incluye a Emilio Pérsico, versátil dirigente social y parte del gobierno con rango de secretario de Estado. Pérsico dirige el Movimiento Evita, abiertamente enfrentado con el PJ tradicional y La Cámpora, por lo que incluso el propio Alberto Fernández nunca dejó de sospechar que el fuego amigo puede volver a estirar sus llamas hacia el ministerio que encabeza ahora Tolosa Paz, tras la partida de Juan Zabaleta.

Mañana habrá protestas, hay aún unos 1300 Potenciar Trabajo sin cobrar y son quienes usan ese dinero para lo más esencial: alquiler y comida. Pérsico, como secretario de Economía Social, deberá rendir cuentas con Alberto, que lo apoya pero no como antes.