Tolosa Paz convocó piqueteros para evitar la marcha de mañana

Pasadas las diez de la mañana sonó el teléfono de Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y fronting actual de las protestas callejeras y acampes que el Gobierno busca evitar a trece noches del mundial de Qatar. Desde el ministerio que encabeza Victoria Tolosa Paz le confirmaron a Unidad Piquetera que tendrán un cara a cara con la ministra a las 12.30 del mediodía. Así, el objetivo oficial es descomprimir y desarmar el acampe y protesta confirmado para mañana, en el que ante la falta de reclamos, los piqueteros iban a llevar a acabo una vez más.

MDZ conversó con Belliboni, quien confirmó el rosario de pedidos que hasta ahora el Gobierno incumplió: aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil, herramientas para las cooperativas de Potenciar Trabajo, refuerzo de alimentos para los comedores y extensión del bono de fin de año a todos los que cobraron el IFE, entre otras medidas que plantearon en el último acampe. El pedido de aumento del SMVM tiene que ver con la última vez que sesionó en la que se fijó a partir de septiembre en 57.900 pesos, cuando el PO pide casi el doble, que orille los 100.000 pesos. De esta forma, sostuvieron a este medio desde el PO que es importante el aumento porque en eso se basan los posteriores ajustes jubilatorios.

La llegada de Tolosa Paz al gabinete fue decisión del propio Alberto Fernández, quien la considera una persona de su extrema confianza, de la mesa chica en la toma de decisiones, y es íntimo amigo de su marido, José Albistur, ex secterario de medios de Néstor Kirchner. Hasta ahora la relación con los movimientos sociales no fue fácil, dado que la supervisión de Sergio Massa a la hora de repartir dinero a los movimientos sociales no es siempre lograda. Juan Zabaleta, ex ministro de Desarrollo, había tenido cruces con Alberto por este tema, dado que Massa no quería entregar más dinero y quería achicar los planes sociales.

Tolosa Paz había explicado que el decreto presidencial junto con el programa "Puente al Empleo" son las herramientas que acompañarán el crecimiento del empleo registrado en la Argentina, que permitirá una mayor inversión por parte del Estado en bienes de capital para la Población Económicamente Activa de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo.



“Necesitamos darle especialmente a la juventud las herramientas y las máquinas para que ese saber y experiencia se vuelquen en el sistema productivo”, recalcó.