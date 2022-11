Es argentina, se fue a los Estados Unidos y triunfa como periodista y documentalista

Fue por una de esas vueltas del destino que se fue a vivir a los Estados Unidos. En principio, iban a ser sólo unos meses, “para cambiar de aire”. Pero ya lleva más de 15 años asentada en Miami, donde vive con su hija de 9 y con sus padres.

Periodista, psicóloga, música, Andrea Sambucetti es, también, documentalista. De hecho, dos de sus documentales cosecharon ya más de 40 premios alrededor del mundo. Más allá de las distinciones, al filmar, asegura, está cumpliendo el sueño que tenía de chica.

Después de trabajar como periodista en el diario Ámbito Financiero, el portal Infobae y el canal de noticias C5N, Sambucetti llegó a Miami en 2007. En los Estados Unidos, dio sus primeros pasos en el canal 41 y en el 2010 llegó a la cadena Univisión.

Desde entonces, entre otras distinciones, ganó un premio Emmy Nacional por su labor periodística (en 2018) y estuvo nominada en otras dos oportunidades. En su faceta como documentalista independiente, recientemente cosechó más de 40 reconocimientos en festivales alrededor del mundo, entre los que se destacan los de Nueva York, Los Ángeles y el Indie short Fest, entre otros.

Una vida entre el periodismo y los documentales

Al contar cómo fue el proceso para, además de continuar con su carrera de periodista, comenzar a filmar, Sambucetti contó a MDZ: “Trabajo en el programa de Univisión 'Aquí y Ahora' desde hace más de 12 años, haciendo formatos largos. Y quería hacer algo totalmente independiente. Entonces, hice una especialización en documentales con New York Film Academy”.

Como parte de esa especialización, llevó a cabo tres proyectos. El primero se llamó “Silente”. “Es sobre personas que no oyen, que muestra todos los problemas que pueden tener. Pero se ve que, en realidad, los que no escuchan son quienes supuestamente no tienen problemas auditivos”, explicó.

“Después, hice uno con una influencer de Houston que se llama 'Marleny Secret', que es una chica que tiene 25 millones de seguidores en todas sus redes. Una joven que cruzó la frontera indocumentada, quedó embarazada en Estados Unidos, tuvo dos nenes y al marido lo deportaron. Se quedó vendiendo helados en la calle y ahora es millonaria. Es un micro-documental que, en casi 6 minutos, muestra la transformación: de cómo pasó de no tener ni para comer, a ser millonaria. Cómo lo hizo”, detalló Sambucetti, quien remarcó que este fue el primero de sus trabajos que presentó en los distintos festivales.

“El tercer documental es sobre la migración cubana en el estrecho de la Florida. Es un documental corto, dura 15 minutos, que se llama 'The Water Wall' (El muro de agua). En este trabajo se mezcla la información cruda del éxodo, con los números y la parte política, pero por otro lado está el caso de Andy de la Torre. Él trató 43 veces de venir a los Estados Unidos y falló. Lo logró en el último intento. Cuenta los viajes y además los graba”, graficó Sambucetti.

La historia de cómo se concibió esta idea, merece un párrafo aparte: “Es un proyecto que elijo porque hacía muchos años que no trabajaba con el tema de Cuba. A mí me deportaron de la isla: cuando trabajaba en Argentina, para C5N e Infobae, estaba haciendo una historia con los disidentes en Cuba y me deportaron. Entonces, cuando tengo la posibilidad de hacer mi primer corto formal, quería hacer algo sobre Cuba, pero no podía definir qué”. Al haber sido deportada, Sambucetti no puede ingresar a la isla para filmar. “En ese momento, me voy a los Cayos de vacaciones. Estaba sentada en la playa y veo una balsa de cubanos llegando. Era algo que ya había cubierto, pero fue increíble que haya pasado mientras estaba ahí. Al otro día, sucedió otro episodio similar”, explicó. Y así germinó la idea de lo que terminó siendo The Water Wall.

Distinciones y la posibilidad de cumplir su sueño

Tanto The Water Wall como Marleny Secret tuvieron un “aluvión de distinciones”. “Hasta ahora, The Water Wall tiene 33 premios y está seleccionado en 9 festivales más”, señala Sambucetti. Mientras que la historia de Marleny acumula 10 premios.

“La performance que tuvieron los documentales fue algo totalmente inesperado. No pensé jamás que iba a lograr ningún reconocimiento. Eso fue lo más sorprendente. Me sorprendió mucho, por ejemplo, una mención desde Ucrania: que en la mitad de una guerra están haciendo un festival de cine y es hermoso que el arte subsista en este escenario”, relató.

Cumple, así, el sueño que tuvo desde chica. “Cuando era chica, salí de la escuela y le pedí a mi mamá estudiar cine. Y mi mamá no me dejó. Ellos querían que sea contadora. Incluso me dejaron de hablar un tiempo. Hasta que trabajé en el diario Ámbito Financiero: la única manera que me redimí con mi familia, que eran todos contadores, fue haciendo periodismo económico. Y como se me ocurrió hacer periodismo, también me exigieron una carrera 'formal': me dieron para elegir derecho, medicina, psicología o contabilidad. Elegí psicología”, contó Sambucetti.

El camino, más largo de lo que hubiera preferido, le sirvió de todas formas para alimentar a la documentalista que es hoy. “Es lo que quise hacer siempre. Pero todo lo que viví en periodismo, en realidad es la semilla que me ayudó a desarrollarme. Porque no es una casualidad. Fue una construcción llegar a hacer un corto que tenga éxito. Para mi es algo muy grato poder hacer finalmente lo que quería hacer a los 17 años, cuando salí de la escuela. En el futuro, quiero dedicarme completamente a eso, porque sé que lo puedo hacer”, agregó.

Es que, lo que logró hasta el momento, fue hecho “a pulmón”, de manera independiente y, sobre todo, apelando al reconocido “ingenio argentino”. “Nunca había hecho nada fílmico. Esta era la primera vez que lo hacía y de una manera precaria: porque no tengo el dinero de una productora detrás. Usé para filmar una cámara que tenía en mi casa, bastante viejita, y le pedí a mi hija que me tuviera las luces porque los cables no me alcanzaban para hacer lo que quería hacer”, explicó.

“Además, la calidad de audio que necesitaba para mi proyecto, no la podía pagar. Entonces, tenía que inventarlo: pensé en el micrófono que usan las bandas de rock en las baterías y fui a una casa de música. Y funcionó perfecto”, relató Sambucetti, quien también tiene experiencia del mundo de la música: toca el piano y el violoncelo.

La vida en los EE.UU. y un consejo para quienes piensan emigrar

La periodista no tenía entre sus planes irse a vivir a los Estados Unidos. Luego de ser deportada de Cuba, cuando cubría para medios argentinos historias de los disidentes dentro de la isla, Sambucetti fue invitada a un programa en los Estados Unidos para contar su experiencia. “Pero después de participar en un show, me pidieron que volviera al día siguiente porque había gustado mucho. Y así por varios días. Volví a Argentina y me ofrecieron un contrato temporal en el programa. Y lo agarré. Dije: 'Me voy un par de meses, tengo la experiencia y vuelvo'. Y ya pasaron 15 años”, señaló.

“No estaba en mis planes vivir en los Estados Unidos. Estaba haciendo un trabajo en el Hospital Borda, en el servicio de emergencias, por mi carrera de psicóloga; tocaba con mi hermana en una banda de rock y tenía trabajo en los medios. Mi vida estaba bien. No tenía idea de emigrar. Sí tenía un par de temas personales y me venía bien irme un rato, tomarme una pausa. Lo tomé como una experiencia”, remarcó.

Actualmente, además de ser corresponsal en Univisión y hacer documentales, Sambucetti atiende a sus pacientes los sábados. Cuenta que es “mamá soltera” y que llevó a sus padres a vivir a Miami “durante la pandemia”.

Sobre su experiencia de emigrar, remarca que “fue muy duro al comienzo”. “Quedarme sola, con un bebé y ser corresponsal. Tuve que ver cómo hacía para, teniendo un bebé, ir a trabajar a Venezuela. Fue muy complicado”, remarca.

También señala que extraña a Argentina “todos los días”. “Y así va a ser toda mi vida. No descarto volver a vivir a Argentina en algún momento, porque es mi país y lo va a seguir siendo”, subraya.

En ese sentido, después de vivir más de 15 años en los Estados Unidos, a modo de consejo para quienes piensan emigrar, Sambucetti asegura: “A todos los que están interesados en vivir en los Estados Unidos, tener los papeles en regla es muy importante. Piensen en la forma legal de hacerlo primero y luego en todo lo demás. He visto a través de los años cómo la falta de un status legal puede complicar tus sueños. A veces estudiar o un trabajo, puede ser la manera legal venir”.