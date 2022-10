Adriano Dalla Torre: la ruta de un mendocino a los premios Emmy Internacional

El productor mendocino Adriano Dalla Torre tiene una larga historia relacionada con la producción audiovisual. Durante un par de décadas, fue uno de los líderes de la agencia Reale-Dalla Torre, y en los últimos años decidió dedicarse de lleno a su gran pasión: la producción de contenidos audiovisuales para televisión. Con su primera serie de gran factura, Búnker (HBO Max), consiguió la nominación a Mejor serie de comedia en los premios Emmy Internacional, categoría en la que competirá entre otras con la conocida producción británica Sex Education.

En diálogo con MDZ, Adriano Dalla Torre nos cuenta por qué decidió hacer el salto de la publicidad al mundo de las series, a la vez que nos habla con entusiasmo sobre su agitada vida de viajes a las ciudades en las que se cocina lo más destacado de la producción audiovisual, sus proyectos en carpeta y la felicidad de estar en carrera en los premios Emmy Internacional.

- A los 45 años decidiste hacer el salto de tu trabajo en la consultora y la publicidad al mundo de la producción de series. ¿Qué te llevó a tomar tal decisión en ese momento de tu vida?

Sí, yo este salto lo di a los 45 o 46 años, no recuerdo con exactitud. Pero la verdad es que la decisión la tomé cuando era muy chico. Cuando tenía 23 años tenía una productora de televisión, me dedicaba a hacer publicidad y empezamos a hacer un programa llamado El Ático con un equipo de gente súper interesante. Fue un proyecto que salió muy bien, fue exitoso, ganamos un Martín Fierro, fue una experiencia humana maravillosa. Pero la verdad, que en términos económicos fue un fracaso estrepitoso. Éramos muy chicos y tratábamos de hacer televisión en un país y una provincia donde el contexto nunca es favorable. Con ese fracaso económico a cuestas, decidí nunca más hacer televisión, y me prometí hacerlo cuando yo tuviera la posibilidad de financiar económicamente mis proyectos. Llegó un momento en que no sabía cuándo se daría ese momento, por lo que puse una fecha y dije: 'Será a los 45 años'. Me puse como meta los 45 años para darme ese tiempo de producir lo suficiente como para poder financiar mis propios proyectos. Teníamos una agencia de publicidad importante con mi socio, Jorge Reale, a quien le debo agradecer porque cuando tomé esa decisión, muy generosamente me apoyó incondicionalmente. Si bien sigo siendo socio de la compañía, nunca más trabajé en la empresa y me empecé a dedicar a esto que es mi verdadera pasión, que es el cine y la televisión. Normalmente, para vender una serie de televisión uno pasa muchos años, y nosotros tuvimos la suerte de que el segundo o tercer año que estábamos con esto, vendimos nuestra primera serie que es Búnker. Haber llegado con este proyecto a un concurso internacional que premia a las mejores series del mundo, para nosotros es casi impensado, una locura. Nunca imaginamos estar acá con nuestro primer proyecto.

Adriano Dalla Torre.

- En el paso de la producción de publicidades a la producción de series, ¿cuáles son los escollos que encontraste y que resultaron más difíciles de resolver?

Más allá de mi trabajo como productor ejecutivo en las series, estoy involucrado en el proceso creativo de escritura. Desde la producción, soy parte de todas las etapas del proceso, y mi misión es que el proyecto se haga realidad. Producir cine y televisión es mucho más complejo que hacer un spot de televisión. Para que una serie de televisión llegue a estar al aire, la cantidad de variables que hay para que ese proyecto no llegue a buen puerto son infinitas. El proceso es tremendamente complejo, hay una gran cantidad de personas involucradas, y cualquier área que fracase, determina que el proyecto no sea lo que debería ser, ya sea que fracase, no se venda; o no sea bueno. No podemos dejar entender, que más allá de la pasión, esto es un negocio, entonces una de las partes más complejas está vinculada con el financiamiento, pero yo me quedaría con la idea de que para lograr un buen proyecto, todo tiene que ir sobre ruedas y funcionar de la mejor manera.

- ¿Cómo articulás tu vida profesional y personal, con un pie en Mendoza y otro en Miami? ¿Te resulta estimulante o agotador estar siempre en una suerte de viaje?

Un poco de ambas cosas. La verdad que cuando uno viaja tanto, extraña mucho a la familia y los amigos. Es un sacrificio importante, pero estoy acostumbrado. Desde muy chico, viajé mucho Nosotros tenemos las oficinas en Buenos Aires, lo cual me implicó viajar durante veinte años viajar de lunes a viernes a Buenos Aires y estar acá en Mendoza los fines de semana con la familia. También me tocó viajar al interior del país con la agencia de publicidad y estar mucho afuera. Pero ahora resulta muy enriquecedor para mí estar en contacto con gente súper talentosa de la industria. Por los proyectos que estamos haciendo, me toca viajar a Colombia, México, Los Ángeles, Madrid. Me alimento de gente muy inteligente, y para mí eso es maravilloso. Soy una especie de esponja, me encanta aprender de la gente que sabe. Tengo la suerte de estar trabajando con gente como el director israelí Assaf Bernstein, que hizo la exitosa serie Fauda. También con Michael Nozik, que fue el productor de Diarios de motocicleta. Yo fui siempre un workaholic, así que es duro, pero muy gratificante desde lo profesional.

- Las plataformas de streaming tuvieron un crecimiento exponencial durante la pandemia, pero hay algunas señales de agotamiento en términos de fórmulas y estructuras narrativas. ¿Cómo ves el futuro de estas plataformas?

Así es, la pandemia fue el momento más álgido de desarrollo, no de producción, porque poco se podía producir en ese momento. Nosotros produjimos Búnker durante la pandemia, lo cual encareció el proyecto de una manera importante y lo complejizó. El crecimiento en esa etapa fue medio exagerado y ahora se está dando un reordenamiento con las nuevas plataformas. Netflix tuvo una caída en la bolsa fue muy importante, hoy en el mundo hay muchas plataformas y la competencia hizo que Netflix pierda posiciones. Nosotros tuvimos la suerte de que HBO comprara nuestra serie, y para mí ellos son quienes más cuidan hoy el contenido. Han aparecido plataformas como ViX, que es el resultado de la fusión entre Televisa y Univisión que son dos monstruos a nivel latinoamericano, creo que va a funcionar muy bien. Es un momento complejo, hay muchas plataformas, hay muchos proyectos, pero los directivos de las empresas son cada vez más cuidadosos a la hora de tomar la decisión de realizar o comprar una serie. Por otro lado, hay muchas plataformas que se manejan con algoritmos, y ahí el contenido no se cuida tanto, sino que se hace lo que se consume. El streaming hoy por hoy no tiene límites. También compañía como TikTok están expandiendo sus horizontes, con videos de hasta diez minutos, lo cual sugiere la posibilidad de miniseries de corta duración en plataformas como TikToK y YouTube, que a pesar de que ya intentaron la experiencia, el día que lo hagan podría ser realmente importante.

- ¿Considerás la posibilidad de una incursión en la producción de películas para salas de cine más allá de las series para televisión?

Estamos con tres proyectos para cine, una de las películas es de una escritora peruana y tiene un guión maravilloso que estamos intentando producir en Colombia, que tiene incentivos impositivos importantes para la realización de cine, cosa que acá no sucede. También tenemos otro proyecto con Ariel Amestoy y Esteban Seimandi que es una película que un principio pensamos como serie, que protagonizará Cristina Umaña, que es una de las actrices más conocidas de Colombia. También tenemos otro proyecto que nació como una serie y estamos pensando en hacerla película en Argentina, ya que una plataforma de las grandes le pareció interesante que fuera una película para nuestro país. La verdad que con tantos proyectos, tenemos que ir distribuyendo los tiempos de la mejor manera, para no terminar enredados y no haciendo nada. Así que paso a paso, pero el cine es otra de las áreas a la que queremos dedicarnos a full.