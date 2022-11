Rebautizan mítica esquina de Rosario en homenaje a Serrat y Fontanarrosa

El cantautor Joan Manuel Serrat inauguró en la ciudad santafesina de Rosario un paseo que lleva su propio nombre y el de su amigo argentino, el fallecido escritor y dibujante Roberto "Negro" Fontanarrosa, ubicado en la esquina del mítico bar El Cairo donde se juntan "dos corazones que han vivido juntos siempre", señaló.

"Nunca pensé que podríamos encontrarnos en medio de tanta gente y tanto cariño, formando una esquina con mi querido amigo Roberto Fontanarrosa, con quien tuve la fortuna de compartir espacios de la vida, fantasías, alegrías, sueños y sobre todo divertirme con él", dijo Serrat, quien llegó a la Argentina en el marco de su gira de despedida, llamada "El vicio de cantar".

En ese tradicional punto de encuentro se reunió durante años la llamada, con ironía, "Mesa de los galanes", encabezada por Fontanarrosa y sus amigos rosarinos, y de la que en algunas ocasiones participó Serrat. Denominar a esa esquina paseo "Serrat-Fontanarrosa" fue una decisión del Concejo Municipal de Rosario para homenajear al escritor local y al cantante extranjero.

Serrat y Fontanarrosa se conocieron en España durante el Mundial de Fútbol de 1982. Pero la amistad comenzó a gestarse al año siguiente, cuando Joan Manuel lo visitó en Argentina en ocasión de una gira por el país.

Noticias Relacionadas La canción más exitosa de Joan Manuel Serrat

"El Negro era una persona que difícilmente transmitía sus angustias y sus pesares, se los comía mucho, y en cambio transmitía constantemente su felicidad de estar vivo, su curiosidad por la vida, su afán de ser sencillamente lo que le gustaba ser: un hombre que escribía mucho y muy bien, que dibujaba, y que amaba su ciudad y a (Rosario) Central por encima de todas las cosas", sostuvo el compositor español.

Luego recordó una característica de Fontanarrosa, algo así como una fobia a los homenajes y a tener que ocupar la centralidad en actividades públicas.

"Si el Negro tuviera que estar aquí esta noche, estaría deseando irse, estaría sufriendo mucho, estaría angustiado, no tendría el más mínimo interés en otra cosa que sentarse alrededor de una mesa con gente a la que él quisiera y con quien se encontraba a gusto", sostuvo.

Mesa de galanes

El evento se realizó sobre un escenario montado en la esquina de Santa Fe y Sarmiento, sobre uno de los lados del mítico bar El Cairo, que ya no es aquél de las reuniones de la "Mesa de los galanes" sino uno remodelado y moderno, que alberga en su interior una estatua de su cliente más famoso.

Sobre el escenario se colocó, justamente, una mesa a la que se sentaron Serrat, la última esposa de Fontanarrosa, Gabriela Mahy, el amigo del "Negro" Ricardo Centurión, el intendente local Pablo Javkin y la presidenta del Concejo de la ciudad, María Eugenia Schmuck.

Tras recordar al autor de Inodoro Pereyra y Boogie El Aceitoso, entre otros, Serrat bromeó: "Me siento muy feliz de estar aquí esta tarde y al mismo tiempo me siento profundamente angustiado también, porque les aseguro que estoy deseando ir al hotel, tomarme una copa, en la tranquilidad".

"No obstante, no saben hasta qué punto les agradezco que hayan venido todos a compartir esta fantasía maravillosa de juntar dos corazones que han vivido juntos siempre, y van a seguir", cerró.