Quién es el popular cantante de cumbia que tiene marca de cannabis propia

El popular de cantante de cumbia Elian Valenzuela, conocido como L-Gante, presentó su línea de semillas de cannabis, en el marco de la tercera jornada de la Expo Cannabis que se realizó en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo.

En conjunto con la empresa Champions Seeds, el cantante presentó dos líneas de semillas feminizadas llamadas "Mafilia" de la cepa sativa, y "Cumbia 420" de la cepa índica, que comenzarán a comercializarse en el país.

"Todo surgió cuando estaba de gira en España que los conocí a ellos que hacen semillas, me asesoraron y nos hicimos amigos. Así que ahora las presentamos", contó el cantante ante las miles de personas que se acercaron a escuchar la entrevista, que se realizó en la exposición.

L-Gante es un reconocido embajador de la cultura cannábica que se refleja en sus canciones pertenecientes al género "Cumbia 420" y en las entrevistas que brinda donde defiende el uso recreativo de marihuana.

"La Cumbia 420 surgió como cumbia, reggaetón y marihuana. Yo estaba en mi habitación fumando y me servía para inspirarme, para la creatividad. Yo empecé hablando de marihuana porque soy un pibe de barrio", contó y aseguró que fuma "para relajar, para ver el estrés de otra forma".

El cantante también respondió a las críticas que recibió en los medios por el consumo de marihuana y afirmó: "No me gusta que me vean y que piensen que soy mala persona o que ando en la mala. Los que me ven así están desactualizados".

"Orgullosamente fumo marihuana, pero si lo digo en tele me critican de mala manera. Me dicen drogadicto pero no me molesta, yo sé que hago las cosas bien, que estoy enfocado en mi mundo", aseveró.

El artista, oriundo del partido bonaerense de General Rodríguez, también destacó el uso medicinal del cannabis.

"El hermano de un amigo es discapacitado, está en una silla especial. Le dieron aceite de cannabis y yo vi el cambio con mis propios ojos, está muy bueno", contó.

Por último, en la charla hubo lugar para reclamar sobre la modificación de la ley 23.737 por los arrestos que se producen a las personas que cultivan cannabis.

"No más presos por cultivar. Tenemos que respetar los derechos y las libertades, todo dentro del marco del respeto. Yo tengo 15 causas porque soy de los activistas más grandes de Barcelona", reclamó Juan Carlos Suarez, dueño de Champions Seeds.

"Hay mucha desinformación todavía, la información es lo principal", concluyó.