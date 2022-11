Cuánto pagó L-Gante por su nuevo collar de oro que pesa 458 gramos

En medio de la disputa legal y económica que mantiene con su ex pareja, Tamara Báez, por cuestiones de cuota alimentaria para su hija Jamaica, L-Gante gastó una verdadera fortuna por un collar que pesa 458 gramos de oro.



Al cantante de cumbia 420 parece no importarle demasiado los reiterados reclamos que le hace su ex mujer y madre de su hija, ya que no tiene reparos en exhibir las joyas que adquiere por altísimas sumas de dinero.



“Elián usa muchos accesorios de oro, es parte de su vestuario, y se mandó a hacer un collar que tiene el diseño de balas en 458 gramos de oro”, contó Cora de Barbieri, previo a revelar cuánto pagó L-Gante.





“Habría pagado $4.122.000 por ese collar, casi 5 millones de pesos”, contó la periodista sobre el monto que habría desembolsado el cantante de cumbia 420 por el collar de 458 gramos de oro.



Esta exorbitante suma de dinero se da a conocer junto en el peor momento de la separación entre L-Gante y Tamara Báez, que, lejos de concluir su relación de pareja en buenos términos, la disputa sigue escalando.



Ahora, Tamara hizo una fuerte acusación contra el padre de su hija, en una entrevista con el programa A La Tarde. “Estoy muy mal, necesito que se solucione todo, quiero que nos tenga bien”, dijo la joven influencer.





“No me puede mandar una bolsa de alimentos cuando hace tres meses que no me pasa plata, es súper injusto”, expresó, muy angustiada, una Tamara Báez que ahora comenzó a hablar con los medios para hablar del cantante.



Asimismo, la joven contó que fuerte motivo por el cual decidió mudarse tras la separación con L-Gante, a quien se lo vincula por estos días con Wanda Nara. “En el country me tiene súper controlada”, aseguró.