L-Gante mostró que también es muy coqueto: se sometió a un tratamiento de belleza

L-Gante sorprendió a sus seguidores de Instagram al demostrar su faceta más coqueta, al revelar cuál es el curioso tratamiento de belleza al que se somete para cuidar al máximo su imagen.



Mientras disfruta del lanzamiento de su canción junto a Wanda Nara, al mismo tiempo en el que busca evitar los escándalos que lo rodean constantemente, muchos de ellos con su ex, Tamara Báez, el cantante de cumbia 420 sigue mostrando su vida en las redes sociales.



Si bien siempre suele mostrar fiestas en limusina y encuentros con otros famosos, esta vez L-Gante dejó a sus seguidores realmente impactados al mostrarse en un centro de estética para someterse a un tratamiento.





El referente de cumbia 420 volvió a derribar prejuicios y no tuvo problemas en dejar que sus fanáticos lo vieran predispuesto a invertir tiempo en un tratamiento facial para mejorar su piel y su imagen.



En su cuenta de Instagram, el cantante compartió una foto en donde se lo puede ver acostado en una camilla y en el siguiente posteo aparece dentro de una máquina con una máscara puesta para comenzar con la sesión.



L-Gante sigue afrontando problemas con su ex pareja y también debe lidiar con las dudas de mucha gente sobre su supuesta relación amorosa con Wanda Nara, con quien aún no termina de quedar en claro cuál es el vínculo.





En este contexto, el cantante de cumbia 420 decidió tomarse un tiempo para dedicárselo a él mismo y, de esta manera, mimarse un poco, lo cual fue muy aplaudido y celebrado por sus sorprendidos seguidores.



En sus publicaciones anteriores, L-Gante había mostrado algunas publicaciones en donde se lo podía observar muy acaramelado con Wanda Nara durante las grabaciones del videoclip de su canción.