Ser argentino en Qatar: las prohibiciones y las costumbres del país árabe

Si uno se dirige al buscador de internet e ingresa el término "Qatar", la mayoría resultados que aparecen versan sobre la proximidad la Copa del Mundo y, en segundo lugar, sobre la famosa aerolínea qatarí. Pero, ¿qué sabemos desde este lado del mundo sobre la cultura, las costumbres y las prohibiciones que regulan la sociedad del país árabe que está próximo a albergar el evento deportivo más importante? Para desentrañar este misterio, MDZ estableció diálogo con una Sofía Alonso, joven argentina que reside en Qatar, e Ignacio González Más, periodista chileno que visitó el país árabe hace un tiempo. Además, Cancillería elaboró un documento con recomendaciones e información relevante sobre diversos asuntos referido al país qatarí.

Sofía es una joven mendocina que se instaló en Qatar hace varios meses, a principios de mayo, para trabajar en el sector de la hotelería. "Antes de viajar busqué información en Internet, aunque no había mucho más que los anuncios sobre que iban a ser los anfitriones del Mundial, que es un país árabe y musulmán, que están bajo una monarquía y que es un país muy rico. Pero no hay mucho porque es un país nuevo y también tienen muy controlado el tema de internet y las redes sociales. Encontré noticias en internet y noticieros, entonces me guiaba por eso", comentó a este medio.

Museo Nacional de Qatar. Foto: Gentileza

Con esa premisa, las expectativas de quienes viajen hacia esa zona de Medio Oriente pueden verse distorsionadas. "Me vine con un poco de miedo, porque uno piensa que en un país tan diferente no sabe cómo va a ser la vida o la experiencia y veía que en otros países que las mujeres se tenían que tapar el pelo y todo eso. Cuando llegué acá lo que me sorprendió es que no es tan extremista como lo dicen en las noticias y noticieros, la realidad es que son súper tolerantes con todo", expresa al respecto.

Qatar tiene una cultura muy diferente a la latinoamericana en general, y a la argentina en particular. De arranque, allí se rigen por la sharía -la ley islámica-, aunque, se trata de un país más avanzado que sus vecinos, debido a sus vínculos con Occidente: reciben muchos viajeros que van a trabajar, como Sofía, o a hacer negocios. Además de tener al árabe como idioma oficial, en el Emirato del Golfo "todo el mundo habla inglés, es como el segundo idioma. Hay mucha gente que habla español, muchos latinos y españoles, pero todo el mundo habla árabe e inglés". "Si venís y no sabés inglés se te complica un poco", concuerdan con Ignacio.

La vista nocturna de las Torres de Katara, un rascacielos de 211 metros en Doha. Foto: Gentileza

El calor será un factor a tener en cuenta, a pesar de que la Copa del Mundo se realizará en el invierno qatarí, recomiendan tener cuidado por las altas temperaturas. "Durante todo el año hace mucho calor. Yo encima llegué en la peor época, a principios de mayo. A partir de la mitad de mayo hasta agosto son los meses más calurosos, llega hasta los 50° de sensación térmica. Lo más pesado es la humedad, a pesar de estar en un desierto hay mucha humedad y eso es lo que hace que la temperatura también sea tan alta. En invierno baja un poco, pero no hace frío, y las temperaturas van desde los 15° a los 30°. No llueve casi nunca, a lo sumo una o dos veces al año y siempre hay mucho sol y humedad", explicó la joven.

Ambos entrevistados coincidieron en que se trata de una sociedad bastante cerrada, "como todas las árabes" añade Ignacio. "La realidad es que tenés los dos extremos, yo he recibido un cariño súper lindo de mucha gente qatarí pero bueno, creo que el 70% son más fríos, aunque hay de todo. Sí es verdad que la mayoría de los qataríes son bruscos, llegan te dicen "hola, dame un café, gracias, chau", así de corto, muy fríos y bruscos. Pero después hay otros que están más abiertos, son más flexibles y les interesa saber de tu vida, tu país y tu cultura", agregó Sofía.

Foto: Gentileza

Según comentó Ignacio González Más, quien conoce aquellas tierras tras realizar la cobertura de un Mundial de Handball, "la gente no se junta, no tienen tradición de hacer deporte y tienen una dieta muy distinta a la de Latinoamérica: no comen cerdo, poca harina. Muchos alimentos mediterráneos y árabes, como el couz-couz, mucho zuccini, berenjenas, morrones, también mucho cordero y cabra".

Lo primero que llama la atención al llegar y recorrer el país son las limitaciones que recaen sobre la mujer. El trato a las mujeres es un tema central de la discusión internacional. Por ejemplo, quienes se encuentran casadas deben pedir permiso a sus maridos para ciertas cosas. Quienes se ven más perjudicadas en este aspecto, las mujeres musulmanas son quienes tienen más prohibiciones. "Otra cosa que me llama la atención, es que hay mujeres que sí se tapan por completo", comentó Sofía, a lo que Ignacio suma que "es chocante".

Estadio Khalifa y Museo 3-2-1 Foto: Gentileza

"No es algo obligatorio, es un asunto que viene de la familia. Si la madre se tapa sólo el pelo y le impuso a su hija taparse únicamente el pelo, cumple eso nomás; sino hay algunas que se tapan sólo la boca y dejan ver los ojos, eso depende de cada familia. No es algo que imponen y que deba cumplirse sí o sí, si está mal puesto no es como en otros países, que por algo así te persiguen, acá no es algo obligatorio el tema de la vestimenta: cada uno se viste como quiere. Obviamente que ellos no muestran hombros ni las rodillas pero los podes ver con ropa normal, no es que van a estar todo el tiempo vestidos con sus abaya", aportó Sofía.

Sobre las relaciones de pareja, en público no están permitidas las grandes demostraciones de afecto, aunque puertas para adentro "no hay problema". "Por la calle, por ejemplo, sí se puede andar de la mano con la pareja. Lo que no se puede hacer, vendría a ser las demostraciones como "súper fuertes", pero si ves y saludas con un beso a tu pareja no pasa nada, puedes ir de la mano. Te pueden llegar a preguntar si están casados y pedirte el acta de matrimonio, aunque no sucede mucho. No anda la policía por la calle fijándose qué es lo que haces. Puertas adentro, nadie te dice nada a menos que tengas algún vecino que denuncie, por ejemplo, que vos vivas con tu novio sin estar casados", explicó Sofía.

Foto: Gentileza

Otro aspecto a tener en cuenta es el tema del alcohol. Qatar tiene una estricta política en este tema: "Uno no puede comprar alcohol y tenerlo en su casa. Para poder hacer eso hay que tener una licencia que uno la saca dependiendo del sueldo y eso es lo que se puede gastar en alcohol. A partir de eso, se compra en estos lugares especiales donde lo venden. Si uno quiere ir a un restaurante , a un bar o a un boliche, se puede consumir alcohol tranquilamente ahí, no hay ningún problema. En lugares públicos ni en la calle se puede".

Guía para el Mundial

Cancillería Argentina laboró un documento para los fanáticos que viajen a presenciar el Mundial de Qatar con consejos y recomendaciones sobre diversos temas: documentación para ingresar al país, ingreso, transporte y movilidad; salud y medicamentos, seguridad; hospedaje; costo de vida; características locales; asistencia consuar; recomendaciones para ir a los partidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto resaltó que es responsabilidad quienes emprendan la aventura, antes de viajar, chequear la información relevante, incluso respecto a los requisitos sanitarios por covid, tanto para el ingreso como para la circulación, y consultar en todo caso con las representaciones diplomáticas de los países que prevean visitar, y de aquellos en los que vayan a realizar escalas. A su vez, aclaró que la guía elaborada puede sufrir modificaciones por cambios en la normativa o en disposiciones del país anfitrión y/o de otras naciones de la región.

Foto: Gentileza

Los principales consejos de la Cancillería para los argentinos que viajen al Mundial de Qatar para alentar a la Scaloneta: