Alerta por estafas con alquileres para el verano

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro pidió prestar atención por posibles estafas, mediante sitios web, que ofrecen supuestos alquileres turísticos. "Se trata de páginas webs que utilizan el nombre de hoteles reconocidos, con un diseño y características similares a sitios de alojamiento desde donde se inicia la estafa", aclaran desde el ente.

Además, ya informaron que se han detectado casos en Las Grutas, ciudad de la Costa Atlántica rionegrina. La Agencia explicó al respecto, que se trata de "una nueva metodología que confunde al usuario, ya que las páginas web truchas inician con HTTPS://, también identificadas con un candado cerrado".

"Es decir son sitios que parecen seguros, sin embargo, el teléfono que se registra o los puntos de contacto son truchos y desde allí se realizan las estafas", detallaron en la presentación que, además explica que "una vez realizado el contacto, envían datos bancarios o link para pago con tarjeta de crédito o débito cuyos depósitos ingresan directamente a las personas estafadoras".

"Si vas a alquilar en Las Grutas, verificar antes de realizar cualquier reserva con los canales de contacto de Las Grutas Turismo", recomienda el texto que presentó el organismo fiscalizador rionegrino. Así, la recomendación es la de ir al sitio oficial de Las Grutas y constatar que "el alojamiento con el cual estás operando, esté dentro del listado oficial y fundamentalmente compara los datos como teléfono, sitio web y otros puntos de contacto sean los mismos que se registran en la web municipal".

Ahora, esto no solo ocurre con lugares menores, sino que también quedan en el medio alojamientos importantes de Las Grutas: "fue con el tradicional Hotel Los Aromos, crearon un sitio paralelo, con fotos y publicaciones similares al oficial del hotel". Igualmente, en ese caso particular, el teléfono de contacto no pertenecía al hotel sino a los estafadores.

Por estos motivos, se recomienda realizar los pagos con tarjeta, dado que ante un posible robo de datos, se puede desconocer el gasto. Distinto es con las transferencias, donde tranquilamente puede perderse ese dinero para siempre.

Para cerrar, el informe de alerta señala que "en caso de que la estafa no pueda ser evitada es necesario que se denuncie inmediatamente en la comisaría más cercana o al ministerio público fiscal" y recomienda "capturar pantallas de todo el proceso, para tener evidencia de la situación, y si el movimiento de dinero se hizo con tarjeta de crédito o débito, desconocer el gasto en el Banco o marca de tarjeta".