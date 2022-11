Una de las principales reliquias del mundo que se exhibe en la Argentina

Desde hace más de un mes, en Buenos Aires se está realizando una exposición sobre el Santo Sudario. La exposición itinerante es patrocinada por la Orden de Malta en Argentina, bajo el nombre de “¿Quién es el hombre de la sábana? Una búsqueda de rastros”. La misma, se encuentra en la basílica de Nuestra Señora del Socorro (Juncal 880, Buenos Aires) y permanecerá allí hasta el 12 de diciembre.

Los visitantes podrán apreciar una réplica del Santo Sudario con sus dimensiones originales de 4,4 metros de largo y 1,13 de ancho. Desde la organización aseguran que es una oportunidad única de acercarse a uno de los máximos símbolos de la fe cristiana.

La imagen de bronce que recrea al hombre que fuera envuelto con el sudario.

La misma exposición no es solo sobre esta réplica, sino que tiene otros 25 paneles que dan información histórica y científica sobre este lienzo tan investigado que la Iglesia aún no reconoce como sagrado, pero si permite su devoción. Además, la muestra cuenta con unas siete vitrinas donde se exhiben objetos referidos a la muerte de Jesús. Entre esos objetos cargados de valor simbólico, pueden apreciarse clavos, una punta de lanza y una corona de espinas, elementos que se usaron en la tortura y muerte del nazareno. También podrá apreciarse una figura de 1,80 metros realizada en bronce y que representa a quien fuera envuelto en la Santa Sábana.

El embajador de la Orden de Malta (orden religiosa de la época de las Cruzadas que aún persiste y es reconocida como un sujeto de derecho internacional), Georg von Khevenhüller, quiso remarcar que la misma muestra presenta de manera objetiva los hallazgos científicos de las investigaciones hechas sobre el Santo Sudario. Esto lo hace para señalar que no es tan solo una presentación religiosa y fundada en la Fe, sino también en la ciencia, aunque los descubrimientos se muestren acompañados de postulados religiosos del cristianismo.

Otra histórica réplica del Santo Sudario, es la que se encuentra en Santiago del Estero y fue parte de las dos primeras que se realizaron. La primera fue entregada a Francia y otra fue entregada a España, en tiempos del imperio. Felipe II, monarca de aquella época, envió a los jesuitas con esta réplica hacia el Cono Sur para evangelizar y los misioneros la llevaron a Santiago del Estero, sede del obispado de Tucumán.

La muestra que se está realizando en Nuestra Señora del Socorro permanecerá abierta para el público de manera gratuita en los horarios de apertura del templo y concluirá el 12 de diciembre.

La importancia del Santo Sudario

Es una tela de lino que muestra en ella las marcas de un hombre con marcas propias de haber sufrido la crucifixión. La misma está custodiada en la ciudad italiana de Turín, en una capilla en a su advocación.

Aún sigue en debate el origen y su figura entre científicos, teólogos e historiadores. Mientras algunos sostienen que fue el sudario con el que se tapó el cuerpo de Jesús en el sepulcro, otros mantienen la duda. La Iglesia Católica no se manifestó por sobre ninguna de las dos posturas, pero el papa Pío XII autorizó la devoción hacia la Santa Faz de Jesús en 1958.

Cuarenta años después de esa autorización, el papa Juan Pablo II declararía sobre el tema y marcaría finalmente cual era la posición de la institución: "Dado que no es una cuestión de fe, la Iglesia no tiene competencia específica para pronunciarse sobre esas cuestiones. Ella confía a los científicos la tarea de continuar investigando, de manera que se puedan encontrar respuestas satisfactorias a las preguntas relacionadas con esta sábana, la cual, según la tradición, envolvió el cuerpo de nuestro Redentor después de haber sido bajado de la cruz. La Iglesia insta a que la Sábana Santa se estudie sin posiciones preestablecidas que den por descontado resultados que no son tales; ella los invita a actuar con libertad interior y respeto atento, tanto para la metodología científica como para la sensibilidad de los creyentes".