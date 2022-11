Las insólitas estrategias para ver el Mundial y una rutina que se alteró

Las calles mendocinas están desiertas en el primer partido que disputa Argentina en el Mundial Qatar 2022. La decisión de la Dirección General de Escuelas (DGE) en torno al ingreso de los estudiantes del turno mañana sumado a que numerosos comercios decidieron abrir sus puertas luego del partido provocó que el panorama fuera similar al de un día feriado. Quienes acudieron a sus trabajos encontraron la manera de alentar a la albiceleste desde dispositivos móviles o utilizando el ingenio para poner a punto los televisores.

Panaderías cerradas, estaciones de servicio vacías, negocios con las persianas bajas y un tráfico no habitual para un día de semana fueron las postales que se observaron a primera hora de la mañana una vez comenzado el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar.

"Trabajo en una empresa tecnológica", comentó irónicamente la empleada de una repartición pública al compartir la imagen del televisor cuya antena era una parrilla del horno.

Una parrilla del horno utilizada como antena

"Uno de mis compañeros me pasó un link para poder ver a la Selección a través del celular ya que, a pesar de que son pocas las personas que vienen a cargar combustible durante el partido, no podemos abandonar nuestros puestos de trabajo", explicó el empleado de una de las estaciones de servicio más grandes de Mendoza y agregó: "Nos vamos a turnar con los celulares para no gastar el plan de datos de uno solo...".

Muchos empleados siguieron el partido desde sus dispositivos móviles.

Fueron muchos los trabajadores que optaron por ver el partido que disputa Argentina contra Arabia Saudita a través de dispositivos móviles e incluso desde sus vehículos, tal es el caso de Horacio quien maneja un transporte escolar y se encontraba estacionado en la puerta de uno de los establecimientos educativos alentando a la selección con su teléfono celular en mano.

"Muchos padres me avisaron ayer que los chicos no asistirían a la escuela pero tuve que traer a aquellos que no podían quedar solos en casa", dijo y agregó: "Decidí mirar el partido desde el celu ya que no alcanzo a ir hasta mi casa".

A pesar de que se habló de la posibilidad de extender el horario de atención de las panaderías, fueron pocas las que se plegaron a esa estrategia de ventas en la previa al debut de la albiceleste y la mayoría mantuvo las persianas bajas. Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) habían adelantado que no existe una regulación para estas situaciones y que la decisión sería de los empleadores.