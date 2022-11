Qué dice "Tina" de los temas que nos importan a los argentinos

La nueva asistente virtual del Estado Nacional se hizo famosa luego de que se viralizara un clip en el que Alberto Fernández relataba cómo había sido su primera interacción con el bot. Esta tecnología creada para brindar información y guiar la realización de más de 200 trámites administrativos.

El funcionamiento es similar al de muchos otros bots: se activa al primer mensaje que uno envía al +54 9 11 3910-1010. Como primera reacción a un "Hola", "Tina" envía su propia imagen: la cruza entre un emoji sonriente y una globa de texto con una mano en posición de saludo. "¡Buenas tardes! Soy Tina, la asistente virtual del Estado nacional".

Una estrategia en este tipo tecnologías, basada en la inteligencia artificial, es apelar a un estilo tan humanizado como sea posible. En este caso, "Tina" llama a la empatía: "Gracias por visitarme en mis primeras horas de trabajo. ¡Estoy muy emocionada!".

Propone un menú de opciones para continuar con la conversación. La primera de las 8 opciones es "Conoceme". Luego se suceden áreas de trámites a las que los argentinos ya estamos habituados: Mi Argentina, documentación, trámites, salud, transporte, viajes/migraciones y "más opciones", el link que lleva a cultura, créditos de vivienda, ciencia y tecnología, géneros e inclusión y violencia y abuso. Este segundo menú ofrece la alternativa de plantear reclamar que "no están los temas que busco".

Al optar por esa opción, "Tina" solicita al ciudadano que plantee cuáles son los temas que no encuentre y promete "trabajar para arreglarlo".

Ya habituados a la inteligencia artificial, muchos no pueden resistir a la tentación de pedir información sobre otros temas al bot. Con los antecedentes de Boti, capaz de contar chistes, una de las primeras reacciones es ir a pedir algo de entretenimiento a la nueva asistente virtual del Estado Nacional. La respuesta, inesperada, abre un nuevo camino para el ciudadano.

No. A diferencia de Boti, "Tina" no cuenta chistes. Pero sí está preparada para un momento de dispersión en el que propone realizar una trivia sobre cuestiones ligada a la identidad nacional. "No tengo chistes para contarte pero si querés, te invito a que participes de esta trivia y descubras cuánto sabés de cultura general argentina", dice en un mensaje que desafía al lector.

Cuáles son los 5 ítems de "cultura argentina" que destaca "Tina"

La primera de las cinco preguntas con las que "Tina" pone a prueba a los ciudadanos con respecto a la "cultura general argentina" es con la flor nacional. Al confirmar cuál es la respuesta correcta -el ciudadano debe elegir entre tres opciones- el bot suma además algo de información. En ese caso, que el la del ceibo fue declarada flor nacional el 22 de noviembre de 1943.

Luego el bot consulta acerca del año en que se instauró el voto femenino y explica que fue una propuesta impulsada por Eva Perón. La siguiente pregunta es en referencia a una canción interpretada por Mercedes Sosa y compuesta por Ariel Ramírez. Se trata de Juana Azurduy, quien iba a aparecer en los billetes que el Gobierno prometió lanzar en septiembre de este año y que aun no están en circulación.

La cuarta pregunta es en referencia a un lugar turístico: el Parque Nacional Los Cardones. La respuesta es fácil, aunque tiene una trampa: las tres provincias que se proponen como opción tienen extensas tierras donde el cardón tiene un rol protagónico. Finalmente, la última pregunta tiene impronta musical y su protagonista es un músico afín a la ideología del Gobierno: Fito Páez. Acertarán quienes sepan cuándo se lanzó El amor después del amor, uno de sus discos icónicos.

Inflación, pobreza, femicidios, corrupción y dólar: qué dice "Tina" al respecto

Pasado el momento de dispersión, con cierto sesgo ideológico que no logra tapar los pintorescos datos de color, llega la hora de poner a prueba a "Tina" con algunos personajes y temas que tienen un rol protagónico en el devenir del país.

La primera pregunta -tal vez no sea una preocupación para la gran mayoría de la sociedad abrumada por la inflación, pero ciertamente es donde tienen puesta su cabeza los políticos- es acerca de las elecciones.

"Quién gana las elecciones" es la pregunta a la que "Tina" responde: "No pude entenderte. Podés intentar con frases cortas, por ej.: tramitar DNI, SUBE". Tal vez sea demasiado precipitado lanzar una respuesta y conviene hablar antes de las elecciones. Pero de eso tampoco puede responder. Ni siquiera hay una respuesta firme en torno a las PASO.

"Tina" conoce a los presidentes: Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández e incluso los presidentes de facto. En cada caso propone visitar un link para conocer más de la presidencia (salvo con los líderes de gobiernos de facto).

Cuando se le consulta por la inflación, "Tina" -muy entrenada- guía al usuario al Índice de Precios al Consumidor. Pero no sabe qué responder cuando se le consulta por FMI, dólar o pobreza, donde el mensaje automático es: "No entendí lo que me escribiste. Pero no te olvides que soy un robot y aprendo de tus preguntas. Podés intentar con frases cortas, por ej.: trenes, educación". Por cierto, el bot repite esta fórmula, con diferentes alternativas de palabra para guiar hacia la información que al Gobierno le interesa destacar, cada vez que se queda sin respuesta.

Aunque lleva un nombre femenino (y de hecho el bot fue presentado como "la nueva" asistente virual), "Tina" no tiene nada para decir de femicidios, un índice alarmante que se mantiene firme y hasta crece a pesar de las iniciativas del Gobierno.

Por último, un spoiler con dos datos de color. El primero es que "Tina" no sabe nada de la fiesta de Olivos. El segundo es que reconoce a Diego Armando Maradona como "genio del fútbol mundial".