El llamativo dato sobre el dólar Qatar y los viajes al exterior

La pulseada entre el Gobierno nacional, que quiere cobrar más impuestos, y los consumidores, que van a intentar no pagarlos, es una situación que se vive de forma cotidiana.

Es algo normal en cualquier país y en la Argentina se potencia por el constante cambio de reglas de juego en materia tributaria. Un ejemplo muy claro es lo que sucede en el sector turístico.

La implementación del “dólar Qatar” le sumó una carga fiscal más al costo de los pasajes aéreos y servicios en el exterior. Al recargo sobre el cambio oficial hay que sumarle el 30% del impuesto “PAÍS”, el 45% a cuenta de Ganancias y un 25% adicional a cuenta de Bienes Personales por este nuevo sobrecosto. Rige para las compras que se realicen por encima de los u$s300 mensuales.

Lo que está sucediendo en las agencias de viajes, según reconocen los operadores del sector, es que están creciendo las compras en efectivo con dólares “billete” en lugar de hacerlo por transferencias o tarjetas de crédito. Esto se debe a que, de esta forma, reducen el costo del gasto como consecuencia de las distintas cotizaciones de los diferentes tipos de dólares que se operan.

Al cierre del viernes, el dólar “Qatar” superó los $340. Esto se debe a que su precio se fija sobre el cambio oficial y, como el ritmo de devaluación del peso va en aumento, el cambio para los turistas acompaña esa suba.

En cambio, los otros tipos de dólares se ubican por debajo. El “blue” subió esta semana y recién volvió a pasar los $300. Esa diferencia de casi $40 incentiva a que la gente compre con sus pesos el billete estadounidense y pague con esa divisa sus compras de pasajes al exterior. Hasta hace unos días se conseguía a $295. La otra alternativa es hacer una transferencia en pesos a la agencia, pero eso implicará pagar un dólar de $340.

“El cálculo que hacen es sencillo. Si pagan en pesos, el pasaje se calcula a $340 por dólar. Si pagan en dólares, lo hacían a poco más de $290. Por eso, cada vez hay más operaciones en efectivo con dólar billete”, explicó a MDZ el dueño de una agencia de viajes.

Si no quieren operar en el mercado informal, pueden convertir sus pesos en dólares al cambio financiero (conocido como MEP). Cotiza un poco más que el “blue” pero es legal. Aun así, se hace diferencia. La contra que tiene el pago en efectivo es que tiene un recargo del 5%, aunque puede ser recuperado también porque es a cuenta de Ganancias.

Sin embargo, desde las agencias de viajes reconocen que muchos clientes ni siquiera están dispuestos a reclamar la devolución de este recargo impositivo como el 45% que se hace previo.

“Mucha gente comenta que prefiere no pedir la devolución de impuestos para no quedar tan expuesto ante la AFIP. No es muy lógico ya que ese organismo accede a la información de compra igual, pero hay gente que se siente más tranquila al no reclamar, aunque tenga la posibilidad de hacerlo”, explicó un empresario del sector.

Un dato a tener en cuenta y que confirma que el dólar “Qatar” no está desincentivando los viajes al exterior como se esperaba es lo que sucede en las agencias que ven que la demanda crece en lugar de bajar.

“Esta semana fue distinta. Hubo un aluvión de reservas para viajar al exterior, principalmente entre mayo y septiembre del 2023, A la gente le queman los pesos y salen a consumir. Europa, el Caribe y Estados Unidos son los destinos elegidos”, señaló a MDZ un operador turístico

Esto también se verifica en la estrategia que están teniendo las aerolíneas internacionales de aumentar las frecuencias para los próximos meses.

Desde noviembre, Delta Airlines aumentó a una frecuencia diaria entre Argentina y Estados Unidos. Esto va en línea con el incrementos anunciado por American Airlines, que dispuso pasar de 2 a 3 frecuencias a Miami diarias, a partir del 15 de diciembre, para cubrir la demanda de verano. Así llegará a 5 frecuencias diarias a Estados Unidos, teniendo en cuenta las que hace a Nueva York y Dallas.

En esa línea, la alemana Lufthansa tiene en estudio aumentar las frecuencias entre Buenos Aires y Frankfurt a partir del año próximo. Hoy ofrece seis vuelos semanales de Lufhtansa y piensa llevarlos a siete. A esto se suman dos más a través de Swissair.

Si bien todavía el tráfico aéreo se encuentra 24% por debajo del 2019, algunas aerolíneas están alcanzando los niveles previos a la pandemia, cuando no había recargos para viajar. La menor actividad no se debe al poco interés para viajar sino a la reducción de los asientos disponibles comparado con los niveles previos a la pandemia.

Hubo aerolíneas que se fueron del país y no regresaron, otras que todavía no retomaron el volumen anterior por las complicaciones para operar en el país con las restricciones de divisas y los cambios de reglas permanente.