Cómo agregar los partidos del Mundial de Qatar 2022 a tu calendario en sólo dos clicks

Faltan 11 días para el Mundial de Qatar 2022 y parece imposible hablar de otra cosa que no sea el fútbol. la cultura qatarí o el valor del dólar turismo. Los fanáticos repiten los nombres de jugadores que podrían estar en la lista de Lionel Scaloni y especulan con posibles roles para quienes acompañarán a Lionel Messi en la cancha.

Algunos países, como Brasil, ya adelantaron quienes serán los 26 en su lista. Pero todavía hay dudas acerca de quiénes serán los nominados para representar a la Argentina en Qatar. Los amantes el fútbol debieron esperar más de la cuenta para el mundial -que suele jugarse a mitad de año y por cuestiones climáticas se pospuso para fines de noviembre- y a esta altura todo les viene como anillo al dedo para sumar apoyo a la selección.

Cábalas, camisetas, botines, banderas, cotillón, picadas -o desayunos- con amigos o con gente del trabajo y muchas cuestiones más que parecen promover el espíritu de equipo y potenciar la "argentinidad" (no hace falta decirlo, pero el amor por la Patria se exalta en épocas mundialistas). Incluso hay quienes ya están averiguando cuánto cuesta disfrazarse para alentar a la Selección argentina.

No hay tiempo para estar fijjándose cuándo se juega cada partido y es imposible en el ajetreo de fin de año aprenderse los días y horarios de cada uno de los partidos de la serie de grupo o de las instancias finales. Sin embargo, es clave no agendar en esas fechas nada que no tenga que ver con el Mundial de Qatar 2022.

La solución está al alcance de la mano. Los amantes del fútbol (y los que sólo miran partidos durante un mes cada cuatro años también) pueden agendar los 64 partidos del mundial en su Google Calendar. No. No lleva mucho tiempo. Sölo se requieren dos clicks para esta tarea.

La agenda completa de partidos ya está cargada y para sumarla al calendario de cada uno sólo bastan dos pasos:

Abrir en el navegador el calendario de Google. En la pestaña de la izquierda, donde dice "Otros calendarios", elegir la opción agregar por URL y copiar este link

Desde el teléfono, al presionar el link, se abre directamente el Google Calendar y ahí se puede elegir a qué calendario sumar los eventos.