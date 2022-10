Tips infaltables que tenés que saber para cuidar tu cuerpo

MDZ Radio conversó con Julia y Cata Pantone especialistas en cosmetología sobre los puntos claves a tener en cuenta para el tratamiento corporal.

Además de los tratamientos que puedas aplicarte al cuerpo, las especialistas sostuvieron que lo más importante es poner punto en lo que se hace para que estos tratamientos funcionen “El pensamiento de lo mágico no existe en la estética. Nosotros siempre vamos a tener la responsabilidad del 50% de los resultados de ese tratamiento. La aparatología no es mágica. Es una gran ayuda, es una gran alternativa. Pero si no cumplimos ciertos requisitos como alimentación o preparación previa, dependiendo qué tratamiento te vas a realizar, seguramente el resultado que esperas no va a llegar”.

“Hay como tres tipos de aparatología que si vos no estás hidratada directamente no te hace efecto la sesión, porque justamente buscan el agua. La radiofrecuencia, es por ejemplo un clásico que sirve para la celulitis, para tensar, para la cara, para el cuerpo, para la papada, para la entrepierna, para los brazos. Pero si vos no estás totalmente hidratada no llega a lograrse la hiperemia, que es el efecto que tiene que causar la radiofrecuencia. Es el calentamiento de las tres capas de la piel. Si eso no sucede, obviamente no vas a tener el resultado ni va a ser efectiva la sesión”, agregaron.

La crema corporal para las especialistas es fundamental, "tenés que salir de bañarte y una vez al día aplicarte la crema corporal adecuada que la indicamos según cada persona y patología. Justamente no indicamos una crema corporal para todos".

“Lo que pueden sumar, además de buena nutrición, es el ejercicio, tratamientos estéticos, cremas, la nutricosmética. También es importante el uso del protector solar: que no sea solo en la cara, que también sea en todo el cuerpo”, recomendaron Julia y Catalina Pantone.

Celulitis

Para las especialistas, antes de comenzar con cualquier tratamiento es importante el asesoramiento, "después podemos utilizar la electroestimulación, complementado con la radiofrecuencia. Si es de la cintura hacia abajo nosotros preferimos hacer la Crio Radiofrecuencia que tiene el mismo efecto que las radiofrecuencia, pero a través del frío, porque no es recomendable aplicar calor en las piernas por el sistema linfático central, porque si no la sangre se pone más espesa, más lenta".

Finalmente aconsejaron: “Además de la de la aparatología que podamos aplicar en nuestros centros. Obviamente que existen complementos para hacer en casa. Todo lo que hagamos después, todo el complemento que vamos a aplicar después ayuda", explicaron.