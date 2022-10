Apuntes para una nueva Argentina

Primero la Vida. Si la vida de un hermano nuestro nos genera una incomodidad al punto de descartarla, no hay país posible. Al contrario, la dignidad de la vida humana debe ser realzada. De lo contrario, nada de lo que diré a continuación tiene sentido: ni la defensa de nuestro territorio, ni la seguridad de sus ciudadanos, ni la educación con la que contemos ni la riqueza que generemos.

Defensa. Es completamente incompatible tener la octava superficie del planeta, con los recursos naturales que tiene Argentina, con no contar con Fuerzas Armadas capaces de defenderla. El conflicto mapuche en el sur del país es una muestra gratis de la

desintegración que vendrá tarde o temprano si persistimos en este camino. Seguridad. No hay ni vale la pena tener ningún plan de desarrollo si te matan por un par de zapatillas en una parada de colectivo. Es tan básico que me da bronca tener que

escribir tal obviedad. Los delincuentes tienen que estar presos y las fuerzas de seguridad deben estar mejor formadas pero jerarquizadas y apoyadas para poder hacer su trabajo.

Educación. La educación es la potencia liberadora. "La verdad los hará libres". Entre hoy y la prehistoria sólo hay conocimiento. Lo que nos separa de un hombre de la edad de piedra es que él carecía de estudios de posgrado. No hay nación desarrollada sin un sistema educativo universal, obligatorio, fuerte, moderno y jerarquizado. Esto fue perfectamente entendido por los hombres de la generación de 1880 (momento en que la educación estaba asociada al poder político, daba prestigio) que, en treinta

años, transformó un desierto en una de las llanuras más ricas del mundo. Es hora de volver a las bases.

Trabajo. La riqueza se crea, pero tenemos que dejar trabajar en paz a los argentinos y desatar la fuerza productiva que tiene este país. Y en este punto me parecen cruciales dos cosas:

Las PyMEs tienen que estar en el centro de la agenda productiva. Es un sector muy dinámico con gran capilaridad y presencia en todo el territorio nacional, que (datos del 2020) emplea más del 70% del empleo privado y representa el 42% del PBI.

Gestión de los recursos naturales en función del desarrollo. Argentina tiene que buscar el máximo potencial de su pampa húmeda, de Vaca Muerta, de sus recursos mineros en la cordillera y sus reservas de litio (con la misma cordillera, en 2021 Argentina exportó poco más de 3.000 millones de dólares vs. 56.000 de Chile), y de su extensa costa atlántica

Los desafíos son muchos y hoy hay pocas cosas que no merezcan al menos una reformulación, pero con estos puntos he intentado decir de manera muy sintética, por donde debe pasar una agenda argentina para el desarrollo.

* Mariano Steininger Concejal de Ituzaingó Provincia de Buenos Aires