¿Soy responsable afectivamente con los demás?

MDZ Radio conversó con la psicóloga Constanza Bonelli sobre la importancia de la responsabilidad afectiva en las relaciones.

“Con responsabilidad afectiva nos referimos a la capacidad de considerar como nuestros actos afectan a quienes están relacionados con nosotros, en todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, gestos, cualquier conducta. Es pensar como lo mío afecta al otro”, explicó la psicóloga.

Bonelli afirmó que nuestras acciones siempre tienen un impacto. Entonces lo que se trata es desde la consideración del otro, desde la empatía y el respeto por el otro, encontrar un equilibrio entre nosotros, nuestros deseos, nuestros gustos, lo que queremos y lo que le pasa al otro. “No es algo innato con lo que nacemos, es algo que tenemos que desarrollar, es una conducta responsable que tenemos que crear”.

La especialista detalló que uno tiene que ser claro en lo que quiere, en lo que le pasa. Y el otro tiene que hacer el esfuerzo de ser claro también.

La responsabilidad afectiva, según contó Bonelli, es difícil de aplicar en la sociedad actual caracterizada por el narcisismo: “En este tipo de personalidad, que es la que más abunda en la actualidad, no es tan fácil el aprendizaje de de la responsabilidad afectiva”.

La sociedad actual hoy esta caracterizada por el narcicismo según la especialista

“Las relaciones que se generan actualmente suelen ser más livianas, más rápidas, donde no se encuentra rápidamente lo que se busca, no se continúa. Cuesta hasta crear los vínculos que den lugar para la responsabilidad afectiva. Y no solo eso, sino que lamentablemente también nos encontramos con bastante irresponsabilidad afectiva, que son todas desencadenadas por estas modalidades egoístas narcisistas”, explicó la psicóloga.

La irresponsabilidad afectiva, describió Bonelli, puede generar muchísimo daño en el otro, pudiendo dañar la autoestima y su modo de pensarse a sí mismo y al vínculo. “Ser responsable del vínculo con el otro implica considerarlo en un margen amplio, no solo de amor, no solo de no mentirle. Pensando las consecuencias que van a tener mis actos en el otro”, argumentó.

“Los vínculos responsables siempre van a marcar relaciones saludables. Las mismas consisten principalmente en una buena consideración del otro ,en una buena comunicación, límites de lo que hasta donde yo quiero y así respetar hasta donde quiere el otro, empatía. Esta última consiste en que yo pueda ser consciente y hacer el esfuerzo de pensar qué le pasa a esta otra persona que es distinta de mí, que le veo determinadas características”, detalló Bonelli.

La responsabilidad afectiva, según la especialista tiene que ver con ser principalmente respetuoso con los demás y con uno mismo también. Generando vínculos no narcisistas: vínculos de consideración de los demás con un modo coherente de comportarse.

Además afirmó que hasta la relación con uno mismo puede ser tóxica: “Toda relación puede ser tóxica entre hijos y padres, entre parejas, entre amistades, relaciones laborales. Si no tienen en cuenta el cuidado adecuado del otro, de lo que yo hago, es tóxico".

Finalmente la especialista afirmó que la responsabilidad afectiva "no viene con nosotros", por esta razón hay que desarrollarla desde la conciencia, el pensamiento, la voluntad, y la intención. "Radica en entender bien mi espacio, respetar mis espacios, cuando uno puede poner límites. La responsabilidad afectiva es recíproca, sí o sí, sino no es responsabilidad", concluyó.