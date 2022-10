La curiosa campaña para visibilizar la desnutrición en el Norte del país

“Cuando hay hambre, hasta jugar es difícil”, aseguran desde la Asociación Civil Haciendo Camino que junto a Jean Jacket Agency y Dale Más Deportes y en el marco del Mundial de Qatar, lanzaron la campaña “Pelota Cuadrada” para visibilizar y alzar la voz contra la desnutrición uno de los mayores problemas que sufre la infancia especialmente el Norte argentino.

El mensaje central de esta campaña es: “Con hambre no se puede crecer, con hambre no se puede estudiar ni aprender. Con hambre no se puede disfrutar. Con hambre no se puede jugar”.

A través de la imagen de una pelota cuadrada se busca concientizar sobre cómo afecta el hambre a algo básico de la infancia, el juego de todos los días. Una pelota cuadrada no gira y no sirve para jugar al fútbol. “Este es un símbolo de la limitación que produce la desnutrición infantil en el desarrollo de los niños y niñas de nuestro país”, expresan desde Haciendo Camino.

"Pelota Cuadrada" es la campaña que busca visibilizar el hambre en los niños del Norte. Foto: Haciendo Camino

Haciendo Camino trabaja desde 2006 para mejorar la calidad de vida de niño/as y familias en situación de vulnerabilidad en Santiago del Estero y Chaco. A través de un trabajo interdisciplinario en estas provincias del Norte han podido conocer las críticas condiciones en las que viven las miles de familias.

Según informes socioambientales elaborados por la asociación, el 59,58% de las madres tiene su primer hijo en la adolescencia, el 37,26% de los hogares presenta hacinamiento, el 22,32% de las familias habita en viviendas precarias y el 57% no cuenta con controles médicos al día.

Foto: Haciendo Camino

Catalina Hornos, directora y fundadora de Haciendo Camino, enfatiza: “Detrás de estas cifras hay realidades que no se muestran, que no se viralizan y que tenemos que cambiarlas. Santiago del Estero y Chaco son las provincias con mayor pobreza infantil del país y el sistema de salud presenta serias deficiencias, lo que hace que muchísimos santiagueños y chaqueños tengan problemas para acceder a atención médica básica. La desnutrición infantil afecta el sano crecimiento de los niños y deja secuelas irreversibles”.

A través de la campaña “La Pelota Cuadrada”, que contará con la participación de diferentes personalidades del ámbito del fútbol, se busca visibilizar la grave situación que atraviesan los niños en el Norte Argentino y sumar ayuda para continuar el abordaje integral de la problemática social que da origen a la desnutrición.

Haciendo Camino ha acompañado a 13.600 familias en Chaco y Santiago del Estero. Foto: Haciendo Camino

Sobre Haciendo Camino

La Asociación Haciendo Camino, a partir de su programa Desarrollo Infantil en Familia, aborda el diagnóstico, prevención y recuperación nutricional de infantes de 0 a 5 años, con un abordaje integral de la problemática social que da origen a la desnutrición. Con equipos interdisciplinarios conformados por pediatras, nutricionistas, estimuladoras tempranas, trabajadores/as sociales, profesores/as de oficios, educadores sanitarios y maestras jardineras, se brinda tratamiento, atención y contención a madres y niños/as.

En estos 16 años de trabajo, la organización acompañó a 13.600 familias mediante sus programas. Por otro lado, 22.793 niños recibieron control de crecimiento, 7.313 madres participaron de los talleres de Educación para la Salud, 3.363 mujeres fueron asesoradas durante su embarazo y 2.292 aprendieron un oficio. También, 20.911 consultas médicas fueron atendidas por profesionales voluntarios de la salud.

Los Centros se encuentran en las localidades de Añatuya, Colonia Dora, Herrera, Los Juríes, Monte Quemado, Pampa de los Guanacos, Taco Pozo, Barrio Autonomía, Santiago del Estero (Capital), Sumampa, Suncho Corral y La Banda.