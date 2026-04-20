Se estrenó en HBO Max una serie de animación para adultos creada en Argentina

La animación argentina sumó un nuevo paso en su crecimiento y logró meterse en el circuito internacional del streaming. Esta semana se estrenó La huella del oro en HBO Max , una producción completamente realizada en el país que apunta al público adulto.

El proyecto fue creado por Daniel Duche , quien trabaja en la industria desde 2001 y ha participado en producciones para cadenas como Disney, Cartoon Network y MTV. En este caso, lidera una propuesta que combina acción, fantasía y una mirada más reflexiva. También forma parte de la realización la productora y artista visual Ayelen Bustos Suárez .

Además, la serie cuenta con un nombre reconocido para el público latinoamericano: Mario Castañeda, encargado de narrar al protagonista. Su participación suma un puente directo con audiencias que crecieron con el doblaje de animé.

La Huella Del Oro | Tráiler Oficial | HBO Max

La trama sigue a Fafner, un mercenario que llega a una ciudad sitiada por fuerzas opuestas de fuego y hielo. En ese contexto, avanza entre combates y conflictos mientras intenta reconstruir su pasado.

A lo largo de cinco episodios cortos, la serie mezcla escenas de acción con preguntas más profundas sobre el bien, el mal y las decisiones personales. Esa combinación le da un tono distinto dentro del género.

huella de oro “La huella del oro” se estrenó en HBO Max y marca un avance de la animación argentina en el streaming internacional con contenido para adultos. HBO Max

Además de su estreno en HBO Max, la producción también puede verse en Adult Swim, lo que amplía su alcance dentro del ecosistema audiovisual internacional.

Un paso más para la animación local

“La huella del oro” se presenta como el primer contenido animado adulto original de América Latina producido en conjunto por estudios vinculados a Cartoon Network y Adult Swim. Eso marca un avance para la industria regional.

huella de oro 1 La serie creada por Daniel Duche se estrenó en HBO Max y muestra el potencial de la industria animada nacional. HBO Max

En un contexto donde las plataformas buscan diversificar sus contenidos, la presencia de producciones argentinas abre nuevas oportunidades para creadores locales. La animación, históricamente más limitada en volumen, empieza a ganar terreno.

El estreno no solo funciona como lanzamiento de una serie, sino también como señal de un sector que busca consolidarse y competir en el escenario global del entretenimiento digital.