Paso a paso: cómo evitar las estafas a través de WhatsApp

Las estafas por WhatsApp son cada vez más frecuentes. Los delincuentes hackean las cuentas de los usuarios y se comunican con sus contactos para pedirles que le envíen dinero ante una supuesta emergencia. Sobre esto, MDZ Radio conversó con Arturo Busleiman, especialista en ciberseguridad, que dio consejos para evitar las estafas.

“La situación es que al usuario no le interesa la tecnología, no le presta atención a la situación, y hoy tenemos que retar a se usuario. Hay que tener confianza cero, hay que prestar atención. Hay que abrazar a la tecnología como generadora de problemas y soluciones”, expresó Busleiman.

Además recomendó que con cualquier sistema que se use, cualquier App, se debe ir a la “configuración seguridad” y habilitar todas las opciones que se puedan. “Es clave consultarle a un amigo o a alguien que sepa, para que nos ayude. El cuento del tío va a seguir toda la vida, y hoy te llaman distraído y te dicen que te va a llegar un PIN; convencen a cualquiera muy fácil”, explicó.

Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp

El especialista remarcó que es sumamente necesario activar la verificación con dos pasos. Esto se puede hacer siguiendo estas indicaciones:

Abrir la aplicación. Ir a ajustes y seleccionar la opción cuentas. Habilitar la verificación en dos pasos, colocando un código "que tenés que recordar y jamás decírselo a nadie", remarca el especialista. Colocar tu email.

De esta manera, cuando alguien quiera acceder a tu cuenta de WhatsApp, vas a tener que autorizarlo.

"Cuando vos pedís rehabilitar la cuenta de WhatsApp, te mandan un código al celular, pero ese es un código que generan ellos para validar que la línea existe. Solo es una seguridad para WhatsApp. Si vos habilitas la verificación en dos pasos, es un código tuyo" explica Busleiman.

Modus operandi de la estafa

El entrevistado explicó que el que te llama no tiene ningún código. “Está sentado frente a la pantalla de la computadora, en WhatsApp pidiendo recuperar una cuenta. En vez de validarlo con el código QR, piden la otra opción. Ese es el código que te llega al número de teléfono. WhatsApp es el que te envía la clave, que es la que vos recibirías para acceder a tu cuenta. Ellos ingresan a tu cuenta con el código que vos les das. Disparan el proceso de recuperar la cuenta y te roban a vos el código que te llega. Allí tienen acceso a todo tu usuario: fotos, contactos, información, mensajes, etc. A través de los contactos es que estafan a la gente. Si no pediste el código de WhatsApp seguro es una estafa” detalló el especialista.

Por último, aconsejó que si se recibe un llamado sospechoso, lo mejor es sacarle captura de pantalla y compartir el número de teléfono que te contactó, tachando la información del código.