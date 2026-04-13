Gmail suma un cifrado al estilo WhatsApp: así funciona la nueva capa de seguridad en los correos

Gmail empieza a dar un paso que muchos usuarios asocian de inmediato con WhatsApp : el cifrado de extremo a extremo. La novedad ya llegó a las aplicaciones móviles para Android e iOS y suma una capa adicional de privacidad para que solo el remitente y el destinatario puedan leer el contenido real de un correo. En otras palabras, ni siquiera los servidores de Google pueden acceder al mensaje mientras está protegido bajo este sistema.

La comparación con WhatsApp no es casual. En la popular app de mensajería, este modelo de seguridad ya es parte de la experiencia cotidiana y funciona bajo la misma lógica: el mensaje sale cifrado desde el dispositivo del emisor y solo se descifra cuando llega al receptor. Gmail ahora adopta ese esquema en un terreno donde la seguridad también es clave, sobre todo en correos laborales, intercambios con documentación sensible o conversaciones privadas que requieren una protección superior.

Eso no significa que antes los correos estuvieran expuestos. Gmail ya contaba con mecanismos de encriptación estándar durante el envío y la recepción. La diferencia es que ahora se agrega una barrera más robusta, pensada para que el acceso al contenido quede estrictamente limitado a las dos personas involucradas en la conversación.

El sistema está diseñado para que la experiencia siga siendo simple. Si el destinatario también utiliza Gmail, el correo llega a su bandeja de entrada como cualquier otro mensaje, aunque protegido con cifrado de extremo a extremo. Si la otra persona no usa el servicio de Google , igualmente podrá abrir y responder el correo de manera segura desde un navegador, sin importar qué plataforma de mail o dispositivo tenga.

Desde el lado del usuario, la activación es bastante directa, aunque con una condición importante: por ahora no está disponible para todas las cuentas. Inicialmente, esta función está pensada para perfiles compatibles, como Enterprise Plus con el complemento Assured Controls o Assured Controls Plus. Es decir, no se trata todavía de una herramienta universal para cualquier cuenta personal.

En los casos habilitados, el proceso consiste en abrir la app actualizada de Gmail, redactar un nuevo correo, tocar el ícono del candado y elegir la opción “Cifrado adicional”. A partir de allí, el mensaje puede escribirse y enviarse normalmente, con archivos adjuntos incluidos. La clave de todo el proceso está en que el contenido queda protegido de punta a punta, de manera similar a lo que ya ocurre en plataformas de mensajería privada.

Cancelación de Ruido-WhatsApp - Portada Inspirado en WhatsApp, Gmail suma más seguridad sin complicar la experiencia de uso diaria. shutterstock

Qué cambia para el usuario y por qué sigue siendo importante cuidar la cuenta

La llegada de esta función refuerza la idea de que el correo electrónico sigue evolucionando frente a amenazas cada vez más sofisticadas. Para quienes no tengan acceso a este nuevo cifrado, Gmail continuará ofreciendo encriptación estándar, por lo que los mensajes seguirán protegidos durante el tránsito entre el dispositivo y los servidores de Google. No es una cuenta regresiva hacia la inseguridad, sino una mejora adicional para casos en los que la privacidad es todavía más crítica.

Ahora bien, ninguna tecnología reemplaza los cuidados básicos. Tener una contraseña fuerte, evitar repetirla en otros servicios, activar la verificación en dos pasos y desconfiar de enlaces o archivos sospechosos sigue siendo central para resguardar la cuenta. También conviene revisar con frecuencia la actividad reciente en la sección de seguridad de Google para detectar accesos no reconocidos.

En ese sentido, Gmail toma una idea que popularizó WhatsApp y la adapta al correo electrónico con una propuesta clara: ofrecer una comunicación más privada sin volverla más compleja. Para el usuario, esa combinación de simpleza y resguardo puede transformarse en uno de los avances más valiosos de la plataforma en mucho tiempo.