La conmovedora historia de una joven que tras 24 años conoció a su verdadero padre

Florencia Gullo, una joven que vive en La Rioja, compartió con sus dos mil seguidores de la red social Twitter una sorprendente historia que ella misma “nunca imaginó que le pasaría”. La joven de 24 años se enteró hace varios años que había probabilidades de que su padre no lo fuera realmente, en mayo confirmó esa teoría mediante un análisis de ADN y dos meses más tarde se realizó otro test con su supuesto padre biológico, que dio positivo, y recientemente conoció a su nueva familia.

“Hace 8 años me enteré que mi papá posiblemente no sea mi papá. Éste año en enero recién me animé contárselo y hacerme un ADN con él, dio negativo”, comenzó el relato de Florencia a través de la red social. “Me hice otro ADN con mi supuesto padre biológico y ésa duda con la que viví y me hizo daño durante 8 años, ya no la tengo más”, continuó acompañando el texto con el emoji de un corazón.

La joven ahora tiene “un nuevo papá, una madrastra excelente, abuela súper coqueta, 3 tíos, 8 primos y 1 hermana menor”. "Vi que estas cosas pasaban en novelas, nunca me imaginé que me pasaría a mí. Dios hizo todo perfecto y me puso dentro una familia que me recibió con los brazos abiertos", finalizó el posteo.

El otro protagonista de esta historia es Jorge Luis Bosetti, quien compartió un posteo en su cuenta de Facebook expresando su felicidad tras el encuentro que mantuvo Florencia con su nueva familia. “¡La vida es la vida! ¡De ser tres en un instante pasamos a ser cuatro! Ella es FLOR, mi hija de 24 años. Supe de ella hace apenas 1 mes. ¡Que loca la vida! ¡Gracias a toda mi familia por recibirla de la manera que lo hicieron! Bienvenida Flor”, expresa su publicación.

La conmovedora historia de Florencia tomó repercusión en las redes y ya alcanzó los 23 mil likes y más de 100 respuestas con preguntas y algunos relatos son situaciones similares.

“Me encanta todo lo que estás viviendo ahora pero, ¿que pasó con la persona que supuestamente era tu padre?”, comentó un usuario, a lo que la joven respondió que “lo seguirá siendo, por eso aclaré que ahora tengo 2 papás. Hablo seguido con él y nuestra relación no cambió. Igual, cabe aclarar que nunca nos veíamos seguido ya que mis papás están separados hace ya 16 años, él vive en otra provincia y formó otra familia”.