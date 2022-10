Se "encontró" a su padre fallecido en el subte y se volvió viral

Creer o reventar. A veces, cuando alguien pierde a un ser cercano, hay momentos en los que se imagina o cree ver a esa persona en cada lugar. Una historia sorprendente de este tipo le ocurrió a dos hermanos de Formosa. Uno de ellos compartió en Twitter el "encuentro" que tuvo la hermana con su padre fallecido mientras viajaba en subte.

"El de la izquierda es mi papá, él falleció hace 1 año y 3 meses. El de la derecha es un pasajero más del subte en el que estaba mi hermana", escribió Agustín en la red social. Acompañando al texto, subió dos imágenes en las que se observa a su padre de edad avanzada y pelo canoso, por un lado, y a un pasajero de las mismas características con la que, aseguran, es la misma ropa que él usaba todos los días: un pantalón beige y un sweater azul.

el d la izquierda es mi papá,el falleció hace 1 año y 3 meses. El d la derecha es un pasajero mas del subte en el q estaba mi hermanauD83EuDD79 pic.twitter.com/MR2QUEK0eq — Agustin Gerez (@agusgerez1204) October 4, 2022

De inmediato, la historia se volvió viral y generó miles de réplicas con anécdotas similares y hasta complementarias al relato del joven. "Soy de creer cero en estas cosas, pero si pienso que a veces la vida/dios/universo te da esa felicidad momentanea de volver a ver a tu ser querido, en forma de desconocido parecido a él", comentó otro usuario.

Una ola de reacciones

La historia de Agustín y su hermana inmediatamente generó impacto en la comunidad de Twitter. Rápidamente alcanzó los 100 mil me gustas y mil reweets. Varios usuarios compararon al hombre de las imágenes con otro que asistió al show de Daddy Yankee en Buenos Aires, pero con los colores de la ropa invertidos.

invirtió los colores y se dio un giro por el recital de daddy yankee también https://t.co/yJKChF4Jne — Bel(: (@Beluirigoyen) October 4, 2022

Además, generó una ola de historias similares. "Me pasó lo mismo cuando falleció mi bisabuelo, el de la izquierda es él en su último cumpleaños, y el de la derecha es un tiktok que me salió en mi para ti al poco tiempo y no podía creer lo que estaba viendo, posteó Sofía junto a dos imágenes.

Me pasó lo mismo cuando falleció mi bisabuelo, el de la izquierda es él en su último cumpleaños, y el de la derecha es un tiktok que me salió en mi para ti al poco tiempo y no podía creer lo que estaba viendo pic.twitter.com/QHe2yniKxV — s??? (@sofiikatz_) October 5, 2022

"Me pasó en la sala de espera del oculista, un señor entró a esperar su turno vestido igual que mi abuelo (en ese momento 2 años de fallecido), me sonrió y se puso a hablar conmigo, tenia la misma contextura y voz. Fue una caricia charlar un rato con ese señor. Donde esté, gracias", contestó Carolina.

Me pasó en la sala de espera del oculista, un señor entró a esperar su turno,vestido igual que mi abuelo (en ese momento 2 años de fallecido),me sonrió y se puso a hablar conmigo, tenia la misma contextura y voz.Fue una caricia charlar un rato con ese señor,donde esté,gracias<3 — C a r o l i n a (@caritoogomez27) October 4, 2022

"Me pasó en el hospital de mi pueblo, estábamos esperando que nos den un turno con mi mamá y se acerca una señora parecida a mi bisabuela, se sienta con nosotras y se queda un rato hablando con mi mamá, yo tenía entre 8 y 10 años cuando paso esto, y mi bisabuela murió cuando yo tenía 6", escribió Jenn.