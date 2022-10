La curiosa estrategia de un profesor para lograr que sus alumnos se entusiasmen con la materia

Un profesor de Química que, como tantos otros, trabaja en varias escuelas, tuvo una gran idea para llegar a sus alumnos: crear un álbum de figuritas sobre su asignatura. Así logró captar la atención de sus estudiantes y que obtengan mejores resultados en sus evaluaciones.

Cristian Quillotay docente de Química en nueve escuelas, entre ellas, del Instiuto Nuestra Señora de Luján de Lomas de Zamora. Allí, llevó adelante la curiosa estrategia para que los resultados de sus alumnos mejoraran y creó el álbum. Este, se viralizó por la web y ahora muchos otros docentes buscan copiarle el método.

“Me quedé mal con las notas que le puse a los chicos en el último examen. La mayoría no aprobó. Por eso quería innovar y para el recuperatorio decidí usar el formato del álbum del Mundial. Usé un programa y creé mi propio álbum. También hice las figuritas. Saqué las fotocopias y me fui al aula. Repartí todo y los chicos lo aceptaron muy bien. Por suerte las calificaciones mejoraron”, explicó el profesor en diálogo con Todo Noticias.

Aunque también aclaró que no por estar prácticas más heterodoxas, no abandona las formas tradicionales, pero siempre considera estas herramientas alternativas. “Cuando les entregué el álbum, me dijeron ‘que bueno profe’”, contó Quillotay.

Lo que los alumnos reprobados debían recuperar era "compuestos binarios", compuestos que solo tienen moléculas de dos elementos, como el agua (H2O). Así, Cristian repartió doce figuritas de manera aleatoria a cada uno y que debían pegar en la página correspondiente para aprobar. “Se notó que los chicos estudiaron, porque además tenían que saber la nomenclatura. Estoy muy contento porque mejoraron las calificaciones”, resaltó.

Tras el buen resultado que dio esta estrategia del álbum para que los chicos adquieran nuevos aprendizajes, Cristian ahora deberá comenzar a pergeñar cual será el método para la siguiente evaluación.