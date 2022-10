Jugó al Quini 6, ganó $55 millones y no reclama su premio

Una moneda al aire, un bolillero, una ruleta o la velocidad de un caballo son parte de la oferta del juego para poder hacerse millonario. Aunque es muy difícil ganar esos millones, algunos tienen la suerte y aprovechan la ganancia pero otros ganan y no lo reclaman. Este es el caso de un vecino rionegrino que acertó los seis números del Quini 6, se ganó el premio de 55 millones de pesos y sigue sin aparecer.

En la agencia "La llave de la fortuna" de Viedma vendieron la jugada 16-28-31-35-39-40, la cual ganó el sorteo del 6 de octubre, pero el apostador sigue sin aparecer. Lo que no se ha podido definir es si no pasa a retirar sus 55 millones de pesos porque no se enteró o porque prefiere esperar unos días hasta que baje el fervor y poder retirarlos más tranquilo y seguro.

Sandra Lauriente, dueña de la agencia, contó que cree que no es uno de los clientes habituales del lugar, guiándose por el registro que lleva. "Nosotros tenemos en el negocio apostadores que dejan siempre su Quini 6 y Loto fijos”, explicó en la comunicación que entabló con Radio Noticias (FM 105.5). Luego agregó: "Entonces, como sabemos que se vendió en nuestro negocio, lo que hacemos es controlar".

"Cada vez que hay un sorteo se controla para ver si se jugó acá y si tenemos el cupón nosotros. Pero, en este caso, se trata de un apostador que pasó por el negocio porque no lo tenemos en la carpeta que tenemos fija nosotros de todos los Loto y Quini de la semana. Es alguien que no es un cliente fijo", profundizó Sandra sobre el sistema que tiene la agencia para tomar apuestas.

También añadió que lo único que ellos saben es que "el ganador jugó acá y estamos esperando que llegue alguien con el cupón ganador".

"La persona tiene que venir, se verifica que es el ganador y, luego, hay que comunicarse con Lotería porque hay que pedir que se haga la transferencia desde Santa Fe, de donde es este juego, para que ellos le transfieren a Lotería de Río Negro y, luego, a la persona ganadora”, detalló Lauriente.

¿Hay un plazo para reclamar?

Otra duda que surge de este tipo de hechos es hasta cuando puede reclamarse un premio. Sandra Lauriente precisó que el mismo tiene un plazo de hasta quince días para presentarse como ganador.

Además explicó que no sería la primera vez que un ganador no se entera o pierde la boleta y así también su premio. “Muchos juegan, la guardan (a la boleta) y no la controlan”, aseguró. También contó que es la segunda vez para la agencia que sale un premio de esta envergadura, habiendo vendido un Loto ganador de 22 millones de pesos en 2016.

Vale recordar que, ante cualquier situación o sospecha de ludopatía en tu entorno es importante actuar. Si necesitas ayuda o alguien cercano la necesita, ingresá a jugadoresanonimos.org.ar para tener más información o comunicarse con la Línea de Vida al 11-4412-6745, abierta al público durante las 24 horas.