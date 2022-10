El furor creciente por la cultura asiática que regresó a Mendoza

El fanatismo por la cultura asiática se expande y cada vez gana más adeptos de todas las edades, desde niños hasta adultos. A partir de este fenómeno y la realización de eventos como el Mendotaku, cada vez más personas comienzan a explorar distintos aspectos de esta cultura.

El Mendotaku es el evento que refleja la pasión de los otakus. Luego de tres años de espera, durante este fin de semana Mendoza volvió a recibir este evento multitudinario de anime, manga, cosplay y la cultura asiática. Miles de mendocinos se acercaron al predio de la Nave Cultural para compartir y disfrutar dos días llenos de actividades, charlas, juegos y exposiciones.

Se trata de un evento que no conoce de edades, ya que niños hasta adultos forman parte de este evento año tras año. “Es un espacio en donde te sentís cómodo si sos parte de la comunidad y si no lo sos también la gente te hace parte de todo lo que está pasando en el evento”, comentó Maximiliano, un fiel amante del anime y el manga que asiste asiduamente.

Segundo día de #Mendotaku



Smell like teen spirit pic.twitter.com/bCHtbeRw3H — Ezequiel Derhun (@ezederhun) October 9, 2022

Está pensado principalmente para quienes son amantes del manga, anime y cosplay: los otakus. El término se emplea popularmente en Japón y en otros países y se ha convertido en sinónimo de las personas con estas aficiones.

Los otakus esperaban con ansías este evento que no se realizaba desde 2019. “Vino muchísima más gente de lo normal, pero era algo que se esperaba. Al no haberse realizado el Mendotaku en 2020 y 2021, esta edición se esperaba con muchas ganas”, afirmó un grupo de personas que asistieron al festival.

Julia asistió con su hija de 9 años el día sábado. En lo personal, quedó impresionada con la cantidad de gente, el orden y la organización. Tras el evento, su balance fue positivo: “A mi hija le encanta el manga y el anime, aunque creo que es chica todavía, no había muchas actividades para los niños. Ella estaba feliz en el evento y se sacó millones de fotos. Le llamó la atención encontrarse con los personajes que les gusta”.

Larguísima cola para entrar al #Mendotaku. Estos fenómenos me sorprenden y más que convoquen tanto en esta provincia pic.twitter.com/yjbCBuHnN8 — El Buttini (¬¦_¦) (@elButtini) October 8, 2022

La edición 2022 se llamó "Okaerinasai" que en japonés significa "Bienvenido a casa", “ya que luego de tres años nos reencontramos en Mendoza los amantes de la cultura asiática”, explicaron días atrás los organizadores. El evento, organizado y producido por el grupo Akai Chou, contó con invitados internacionales y nacionales, K-pop, cosplay, concursos, zona gamer, ilustradores, juegos lúdicos y expositores, entre otros.

Una oportunidad para conocer diferentes culturas

La realización de este tipo de eventos permite conocer, al menos, una pequeña parte de la cultura asiática y también algunas expresiones de los diferentes idiomas que la componen.

Julia comentó que a su hija se le despertó un interés por la cultura asiática a partir de ese gusto por lo relacionado al universo otaku: "lee mangas pese a que se leen al revés y constantemente googlea las palabras”. “Le encanta, sueña con ir a Japón y quiere probar las comidas de allí”, añadió.

Berenice comenzó a estudiar japonés hace 2 años, para poder entender más sobre el universo otaku: "Durante la pandemia se popularizó bastante el anime en general, y una vez que me metí en ese mundo el idioma me pareció una locura. Me llamó mucho la atención la fonética en sí del idioma y la entonación que cada personaje aplicaba".

Maximiliano, de 23 años, es un asiduo participante de estos eventos y amante de todo lo relacionado al anime, manga y videojuegos comenzó a estudiar japonés hace algunos años influenciado por todo el universo otaku: “Me provocó un interés por saber más de esta cultura y su idioma”. "Es accesible dentro de todo y muy entretenido. Lo que tiene de díficil son los llamados katakanas. El japonés tiene su propio abecedario, que en vez de dividirse por letras se divide por sílabas, es la única diferencia con el español", explicó.

Martín, amigo de Maximiliano y también un reiterado asistente a estos festivales, es un caso similar: “Me gusta mucho la cultura japonesa y todo lo relacionado”. Si bien no ha comenzado a estudiar el idioma, comentó que está dentro de sus planes, además de poder viajar al país nipón. “Es muy interesante esa cultura, totalmente diferente a lo que vivimos acá. Si tengo la oportunidad de poder hablar el idioma y viajar a Japón lo haría con mucho gusto”, agregó.