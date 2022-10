¿Cómo saber si mi hijo sufre de dislexia?

Entre el 10% y el 15% de la población argentina sufre de dislexia, un trastorno de aprendizaje que muchas veces carece de un diagnóstico certero. Por este motivo, se realizará durante todo este mes una serie de acciones para concientizar sobre la importancia de detectar de manera temprana esta dificultad.

Este sábado, además, se celebró el Día Mundial de la Dislexia, y por ese motivo cientos de edificios de la Argentina y el mundo entero se iluminaron de azul turquesa.

En el Día Internacional de la #Dislexia iluminamos el frente de @MunicipioBrown de color azul turquesa para concientizar sobre esta dificultad en el aprendizaje y ayudar a las personas que la padecen. @JuanoFabiani #UnidosPorLaDislexia uD83DuDC99 pic.twitter.com/58N54QIjyH — Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) October 9, 2022

María Arabetti, presidenta de Disfam Argentina, reveló que la dislexia “afecta a entre un 10% y un 15% de la población y al menos uno de cada 10 niños sufre fracaso escolar y la mayoría no poseen un diagnóstico certero".

Esta asociación sin fines de lucro está integrada "por familias con hijos con dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje, adultos con este trastorno y profesionales tanto del ámbito de la educación como de la salud, preocupados y sensibilizados por estas dificultades invisibles y por las consecuencias emocionales que conllevan", detalló Arabetti.

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras (decodificación). La dislexia, que también se denomina “dificultad de lectura”, afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje.

“Las personas con dislexia tienen una inteligencia normal y, por lo general, también una visión normal. La mayor parte de los niños con dislexia puede tener éxito en la escuela con la ayuda de un tutor o de un programa de enseñanza especializado. El apoyo emocional también juega un papel importante”, explica la organización Mayo Clinic Health System, con sedes en los Estados Unidos y Europa.

“Aunque la dislexia no tiene cura, la evaluación e intervención tempranas producen los mejores resultados. En ocasiones, la dislexia no se diagnostica durante años y permanece sin ser identificada hasta la adultez, pero nunca es tarde para buscar ayuda”, aseguran los profesionales de esa entidad.

Por su parte, la psicopedagoga Virgina Muntaner aclara que la dislexia “es condición, no una discapacidad” y coincidió con sus pares de los Estados Unidos y con Arabetti en la “importancia del diagnóstico temprano”.

¿Pero cómo podemos saber si estamos ante un caso de dislexia?

“Los niños con dislexia manifiestan dificultades para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y analizar o clasificar los sonidos", explicó Arabetti.

Asimismo, muchas veces su lectura se caracteriza por "omisiones, sustituciones, distorsiones, inversiones, o adiciones, lentitud, variaciones y problemas de seguimiento visual, y déficit en la comprensión", agregó.

El principal problema que presenta la dislexia es que "no es compatible con nuestro sistema educativo", ya que "todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito" y por lo tanto "no pueden asimilar ciertos conocimientos por no llegar a su significado a través de la lectura".

De esta forma, las niñas y niños con dislexia "deben poner tanto esfuerzo en las tareas que tienden a fatigarse, a perder concentración, a distraerse", lo que suele interpretarse como "falta de interés sin comprender el sobreesfuerzo diario que realizan", aseguró Arabetti.

El caso de los adultos, los signos de la dislexia son similares a los de los niños.

“Algunos de los signos y síntomas frecuentes son dificultad para leer, incluso para leer en voz alta, lectura y escritura lentas y dificultosas, como también problemas para deletrear, mala pronunciación de nombres o palabras, o problemas para recordar palabras, entre otros”, explicaron desde Mayo Clinic.

Señalaron, además, que los adultos o adolescentes con este problema pueden tener dificultades para resumir una historia o para aprender un idioma extranjero; lo mismo para memorizar o resolver problemas matemáticos.

La necesidad de una ley

Desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense destacaron la importancia de la Ley 15.048 y exhortaron por su efectivo cumplimiento por parte de obras sociales y prepagas.

La norma declara de interés provincial el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Dislexia y otras Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA).

La Ley 15.048, que fue sancionada en 2018 y adhiere a la ley nacional 27.306, busca promover la formación profesional para la detección temprana de las DEA, así como su adecuado diagnóstico y tratamiento; su difusión y el acceso a las prestaciones.

El pedido de la Defensoría forma parte de una serie de actividades informativas desplegadas por el organismo al celebrarse este mes el Día Provincial de la Concientización de la Dislexia y las Dificultades Específicas del Aprendizaje” (6 de octubre) y el Día Mundial de la Dislexia (8 de octubre).