Sin agua desde hace meses, vecinos de Las Heras cortan la ruta 52

En los últimos días Aysam (Agua y Saneamiento Mendoza) reconoció que un 30% del agua potable de Mendoza se pierde por roturas, arreglos mal hechos y obstrucciones en la red de distribución. Los reclamos se acumulan mientras la empresa estatal asegura que el problema disminuirá en la medida en que avance la inversión en reparaciones y mejora de las redes. La conclusión es que Mendoza es un desierto donde el agua se derrocha por falta de inversión.

El resultado de esa falta de inversión, aparte del derroche de agua, es que cientos de familias se quedan sin acceso al servicio. Cansados de presentar reclamos sin respuesta ante Aysam y el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) los vecinos del barrio Yapeyú, en Las Heras, decidieron cortar la ruta exigir una solución.

"Hace más de 5 horas que estamos acá, llegamos a las 9 de la mañana. No se ha presentado ninguna autoridad. No estamos dejando pasar a nadie: están los camiones de Sustenta, con residuos patogénicos varados hacia el norte y el sur", comenta Graciela Torres y adelanta que el corte de ruta se extenderá hasta que reciban una respuesta. "No pensamos movernos ni habilitar la ruta hasta tanto no tengamos una solución al problema del agua", dice.

Revela que a pesar de sucesivos reclamos elevados desde que, en agosto, comenzaron los problemas no obtuvieron respuesta de nadie. "Acá, desde el mes de octubre no hay ni una gota de agua. Baja la presión y las cloacas están colapsadas", explica y agrega: "Hay personas con discapacidad y adultos mayores que necesitan el servicio de agua. Desde Aysam no hacen nada. Nos dicen que si no tenemos las boletas pagadas al día ellos no hacen nada". Al ser consultada sobre este tema, especifica que los vecinos siguen pagando el servicio.

Torres recuerda que hace cuatro años por un corte de agua tomar una medida similar y lograron que la empresa estatal resolviera el problema. "Este es el segundo corte de ruta en cuatro años y antes, hace unos 7 u 8 años ya habíamos hecho lo mismo. Nos solucionan el tema por un tiempo y volvemos con el mismo problema", dice con un tono que denota fastidio y resignación.