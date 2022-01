Variante Ihu: qué se sabe de la nueva cepa que preocupa a Europa

Detectada en Marsella, la variante Ihu se convirtió en el nuevo foco de interés de los científicos que investigan el coronavirus. El Instituto de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Marsella, esta variante se identificó en un grupo de pacientes de Forcalquier, una localidad del sur de Francia.

El hallazgo de esta nueva variante generó conmoción y temor en redes sociales, aunque las autoridades llamaron a ser prudentes ya que aun falta que entidades internacionales aprueben el descubrimiento que fue publicado en MedRxiv y según el cual la variante Ihu presenta 46 variaciones del virus.

Un nouveau variant COVID-19 à été détecté à l'IHU Méditerranée Infection issu de patients de Forcalquier. Il a été baptisé variant IHU et déposé sur GISAID sous le nom de B.1.640.2. pic.twitter.com/Rh3klIxy0w — IHU Méditerranée Infection (@IHU_Marseille) December 9, 2021

La cepa denominada B.1.640.2 o “variante IHU” fue descubierta en un hospital que estuvo en el ojo de la tormenta por defender el consumo de cloroquina. El primer caso de esta variante fue el de un paciente que regresó de Camerún, en África Central. Y, según informa el Hospital Universitario de Marsella habría al menos 12 personas contagiadas con esta variante.

La noticia de esta nueva variante encendió una señal de alerta que se difundió rápidamente a través de las redes sociales y diversas instituciones médicas llamaron a mantener la calma, mientras aclaran que aun es muy pronto para saber si las vacunas ofrecen inmunización contra la variante Ihu.

Si bien la Organización Mundial de la Salud no se ha manifestado al respecto, lo primero que salieron a aclarar los especialistas es que la variante Ihu no es nueva sino que ha sido informada a mediados de noviembre. Además se sabe que "es un sublinaje de B.1.640 y ni siquiera podría competir con delta. Así que por favor, que haya calma. Yo no lo veo yendo muy lejos, a diferencia de ómicron", de acuerdo a lo que explicó el australiano Ziad Bazyouny.

También Francois Balloux, director del instituto de genética UGL, se manifestó al respecto. intentando llamar a la sociedad a la calma. Incluso se animó a decir que "en un futuro cercano, espero que esencialmente a nadie le importen las variantes virales, excepto a aquellos que hacen esto para ganarse la vida”.