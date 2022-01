Más de 6 horas de espera en Los Libertadores en el primer día de reapertura

Este martes 4 de enero finalmente reabrió el Paso Los Libertadores para turistas y residentes chilenos que deseen ingresar a Chile por vía terrestre. En el primer día ya hubo demoras.

En este momento, cientos de mendocinos aún se encuentran en la aduana chilena esperando a ser testeados y poder ingresar. Muchos llegaron antes de las 17 horas y siendo casi las 00 del 5 de enero aún no han podido pasar.

Hay quienes llevan más de 6 horas de espera en la aduana chilena.

Según informó el Jefe del Centro de Fronteras y coordinador general del Paso Internacional Cristo Redentor, los turistas que viajen a Chile deberán documentar la salida del país en el complejo fronterizo Los Horcones y el ingreso a Chile en el complejo Los Libertadores, los procedentes de Chile con destino a la Argentina deberán documentar la salida de Chile en Los Libertadores y la entrada a la Argentina en el complejo Los Horcones.

"No se está aplicando el paso migratorio simplificado, porque se hicieron las pruebas pero no funcionaron, entonces se decidió abrir el paso así si no había que seguir demorándolo", aclararon desde el Centro de Fronteras. Por eso habrá más esperas, dado que "es un trámite más". Sumado a las medidas sanitarias de Chile, que incluye en Los Libertadores un testeo para tener definitivamente el pase de movilidad.

Toda persona que ingresa a Chile debe realizar un hisopado, cuyo resultado es entregado en el lugar (los viajeros deben esperar por el mismo) para adquirir el pase de movilidad que les permite ingresar a territorio chileno y circular en él, de ahí el gran retraso. "Por cada auto se están demorando más de una hora", expresaron varios mendocinos desde la aduana chilena.

"No avanza nada la fila de autos, más lento no podría ser el proceso", se quejaron otros.

En total, hasta el momento, son más de 800 personas las que han ingresado a Chile desde Mendoza según informó Migraciones a MDZ. Desde hoy el paso quedó habilitado y por única vez los horarios fueron de 12 a 20 horas, el resto de los días será de 8 de la mañana a 20 horas. Además, se prevén cortes de circulación en Uspallata del lado argentino y en Guardia Vieja del lado chileno a las 18:00 horas.