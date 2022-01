Universidades nacionales evalúan la implementación de un pase sanitario

Frente al próximo inicio del ciclo lectivo y basadas en su autonomía de gestión, las universidades públicas nacionales evalúan cómo iniciar las clases en el contexto de pandemia sin que hasta hoy exista un criterio unánime respecto a la eventual instrumentación de un pase sanitario que minimice los riesgos de contagios de coronavirus entre su colectivo de alumnos, docentes y no docentes.



Hasta el momento, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam), y dos sedes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) decidieron instrumentar pases sanitarios con vistas al inicio del ciclo lectivo 2022.



En relación al tema, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, señaló en los últimos días que la política del Gobierno nacional es "garantizar la presencialidad plena y el derecho a la vacunación" e indicó que el pase sanitario es una decisión que tomaron solo algunas universidades en el marco de su autonomía.



En tanto, voceros de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) afirmaron que acompañarán "los lineamientos que dispongan las autoridades sanitarias de Nación y Ciudad de Buenos Aires para la implementación de un pase sanitario", una eventual decisión que caracterizaron como "cuestión de salud pública".



En la UBA está previsto que el ciclo lectivo 2022 comience a mediados de marzo. La modalidad de cursada dependerá de lo que cada facultad decida.



"La universidad viene con una presencialidad que se ha ido incrementando de modo gradual. Nuestro objetivo para este primer cuatrimestre es lograr una presencialidad plena y cuidar siempre que la situación sanitaria lo permita", aseguró un vocero de la UBA consultado por Télam.





Fuentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) explicaron a esta agencia que el jueves de la semana entrante habrá una reunión en la que participarán miembros del Consejo Superior, de gremios (docentes y no docentes) y representantes estudiantiles enrolados en la Federación Universitaria (FUC).



Voceros de la UNC afirmaron que todavía "no hay ninguna definición en cuanto a pase sanitario" y dijeron que "la semana que viene van a empezar a tirar todas las cartas sobre la mesa para ver qué es lo que se resuelve".



En tanto, desde la Universidad Nacional de La Plata dijeron que en este ciclo contemplan mantener el pase sanitario del 2021 pero aún resta una definición formal al respecto ya que la Comisión especial conformada por los claustros, médicos y especialistas -encargada de la elaboración de un nuevo protocolo 2022- está a la espera de lo que determinen las autoridades sanitarias".



En tanto, para el ingreso a la Universidad Nacional de La Matanza (UNLM) "se pide el cronograma completo de vacunación pero puede haber excepciones por temas médicos que se evalúan caso por caso o de quienes no se quieren vacunar por otros motivos, que también son evaluados".



El certificado será solicitado por esa casa de estudios a todas las personas y el cronograma de vacunación deberá ser completado al menos 14 días antes del ingreso.



También la Universidad Nacional de Rosario (UNR) solicitará el esquema completo de vacunación a estudiantes, docentes y personal no docente de sus 12 facultades y escuelas preuniversitarias. El propósito: "garantizar una presencialidad segura" en la reanudación de las actividades académicas, se informó oficialmente.



La medida, dada a conocer por el rector Franco Bartolacci, comenzará a regir el 7 de febrero para toda la comunidad educativa.



El rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, afirmó que el 18 de febrero el Consejo Superior decidirá las condiciones para el dictado de las clases presenciales durante este año, pero anticipó que a título personal está en desacuerdo con exigir un pase sanitario a los integrantes de la comunidad educativa.



"No es que nuestra universidad tomó la decisión de pedir el pase sanitario. Nosotros tenemos una reunión con 30 decanos de nuestras facultades el 14 de febrero y el 18 el plenario del órgano máximo que es el Consejo Superior", aclaró en declaraciones a la prensa y aseguró que en esa reunión se definirá el protocolo para la presencialidad "plena".



E indicó que la UTN "es distinta a otras universidades de gestión pública ya que está en 30 sedes del país, en 12 provincias distintas con realidades distintas" y que lo que se publicó en las últimas horas tiene que ver con la decisión de dos sedes (Tucumán y Haedo).