Grupo de antivacunas agredió a trabajadores de un local gastronómico luego de que les pidan el pase sanitario

Cerca de las 19:30 del miércoles ocurrieron disturbios en el local de una cadena reconocida de comidas rápidas que está ubicado sobre la peatonal Rivadavia, en pleno centro de Quilmes, luego de que empleados le pidieran el pase sanitario a un grupo de personas para que pudieran ingresar al local.

Un grupo de personas estaba realizando una manifestación en contra del pase sanitario, y al pasar por el lugar quisieron acceder, lo que no pudieron hacer ante la negativa de los empleados, que les solicitaron el pase sanitario para constar su vacunación completa, que obviamente, el grupo no tenía. Ante esto, los manifestantes se demostraron agresivos, y quisieron entrar por la fuerza al local, con insultos, gritos, patadas y forcejeos a las puertas, a lo que los empleados respondieron cerrando las puertas. Cabe destacar que, todo esto ocurrió mientras los comensales que estaban dentro del local miraban anonadados. Todo terminó luego de que llegaran efectivos policiales y personal de la Guardia Urbana al lugar para intervenir y calmar las aguas.

La increíble escena fue grabada por varios testigos, y las imágenes de descontrol circularon viralizándose rápidamente por las redes sociales. En el video se pueden escuchar los gritos de los trabajadores y los golpes que provenían desde afuera del local, por parte de los manifestantes antivacunas.

Por el momento no se registraron denuncias por el hecho, aunque desde la Municipalidad de Quilmes trascendieron que se iniciarán acciones contra los perpetradores. Según se manifestó en el sitio Info Quilmes: “Como Municipio no vamos a permitir este tipo de violencia por parte de nadie y no vamos a dejar que un grupo minúsculo de antivacunas maltrate a trabajadores ni vecinos del distrito”.

Recordamos que, recientemente, instituciones importantes, como la Cámara Federal de Mar del Plata se han mostrado a favor del pase sanitario, incluso avalandolo, ante la solicitud ciudadana que reclamaba su inconstitucionalidad.