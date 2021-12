Manifestación contra el pase sanitario en una provincia clave

El pase sanitario se implementará en eventos masivos donde haya una concurrencia superior a las mil personas. Sin embargo, la medida no fue bien recibida por un sector de la sociedad, que considera “es anticonstitucional”.

Tal es el caso de los integrantes de NCD Córdoba, quienes conjuntamente con la agrupación Libertad Republicana Carlos Paz, visibilizaron su postura contra el pase sanitario en el show de apertura de temporada de verano que se hizo en la villa serrana el pasado domingo 19 de diciembre.

Un grupo de personas, con el cuerpo y la cara cubiertos, se paseó con pancartas alusivas entre el público.

Eduardo Valentino, uno de los integrantes de esta organización, aclaró que no son antivacunas sino que consideran que no es legal la determinación que aplicó el gobierno a través del pase sanitario. Y aclaró que varios de los que estuvieron presentes en la manifestación tienen colocada la vacuna contra covid-19.

“Cada ciudadano es libre de querer participar en los ensayos clínicos de inocularse y no por eso se los puede estigmatizar, al igual que las personas que eligen no hacerlo”, expresó el ciudadano, quien subrayó: “Acatamos ordenes de una persona y la misma Constitución Nacional nos dice que no tenemos que obedecer a los hombres sino a nuestra leyes, que para eso existen”.

Rememoró a Alberdi y a otros personajes de nuestra historial y dijo que ellos justamente “lucharon para lograr una equidad en la sociedad y esos derechos debemos defenderlos”.

Pidió que cuando “alguien señale que el pase sanitario es inconstitucional, no los traten de locos ni antivacunas, sino que son defensores de las leyes”.

Por último, cerró diciendo que parte de la sociedad, “considera que una persona que no se vacunó está enfermo, se da por sentado y eso es una discriminación”.