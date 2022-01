Anses confirmó modificaciones en los pagos de febrero: ¿cuándo cobro?

El próximo lunes 31 de enero es el último día de pago de haberes de Anses. Apenas un día después comenzará a pagar a tres importantes grupos de beneficiarios cuyas fechas de cobro se han visto modificadas excepcionalmente.

Los primeros en cobrar sus haberes serán los titulares de pensiones no contributivas, un beneficio que otorga el Estado a quienes, viviendo en el país, no cuentan con aportes previsionales ni contributivos y tampoco trabajo en relación de dependencia, bienes o recursos para subsistir. Para acceder a este beneficio, las personas no pueden tener parientes obligados a proporcionarles alimentos. Hay tres tipos de pensiones no contributivas: por vejez, por discapacidad y para madres de siete o más hijos.

Al mismo tiempo, y también respetando un cronograma a partir del número de terminación del DNI, Anses depositará el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, que surgió como una ayuda para garantizar la seguridad alimentaria pero que ya desde hace meses los beneficiarios pueden utilizar libremente.

Calendario de pago para jubilados y pensionados que cobran más de $32.664

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de enero

Asignación por matrimonio, adopción y nacimiento

Todos a partir del viernes 7 de enero

Prestación por desempleo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 27 de enero

Calendarios de pago de Anses para el mes de febrero

Calendario de pago para titulares de pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: martes 1 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 2 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: jueves 3 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: viernes 4 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 4 de febrero

Calendario de pago de la Tarjeta Alimentar para titulares de PNC

DNI terminados en 0 y 1: martes 1 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 2 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: jueves 3 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: viernes 4 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 4 de febrero

Calendario de pago para titulares de AUH

DNI terminados en 0: lunes 7 de febrero

DNI terminados en 1: martes 8 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 9 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 10 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 11 de febrero

DNI terminados en 5: lunes 14 de febrero

DNI terminados en 6: martes 15 de febrero

DNI terminados en 7: miércoles 16 de febrero

DNI terminados en 8: jueves 17 de febrero

DNI terminados en 9: viernes 18 de febrero

Otra de las fechas confirmadas por Anses es la del sorteo del programa Mi Pieza que se realizará el 14 de febrero

Calendario de pago para jubilados y pensionados que cobran hasta $32.664

DNI terminados en 0: lunes 7 de febrero

DNI terminados en 1: martes 8 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 9 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 10 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 11 de febrero

DNI terminados en 5: lunes 14 de febrero

DNI terminados en 6: martes 15 de febrero

DNI terminados en 7: miércoles 16 de febrero

DNI terminados en 8: jueves 17 de febrero

DNI terminados en 9: viernes 18 de febrero

Calendario de pago para jubilados y pensionados que cobran más de $32.664