Exempleados de Garbarino cortaron Puente Pueyrredón: qué exigen

El acceso a Puente Pueyrredón estuvo cortado esta mañana por un grupo de trabajadores de la empresa Garbarino que fueron despedidos. El grupo se movilizó desde la mañana de este lunes, hasta el mediodía en reclamo del pago de salarios e indemnizaciones correspondientes que se les adeuda, entre otras demandas hacia la empresa de venta de electrodomésticos. Las manifestaciones comenzaron desde las 9:30 en la subida de la avenida Mitre y la bajada para la avenida Belgrano del puente que une el sur del conurbano con CABA. Estas movilizaciones generaron una demora para los conductores que atravesaban esa zona por la mañana.

El grupo se reunió desde las 9:30 en busca de el pago que se les adeuda

Según los propios ex trabajadores, se harán manifestaciones similares en diversas provincias, ya que desde abril del año pasado muchos trabajadores de todo el país no perciben su sueldo, ni cuentan con obra social o ART. Cabe destacar que la empresa cuenta con más de 4.000 empleados y empleadas que fueron afectados por los despidos en todas las sucursales de el país. Uno de los principales apuntados por los ex empleados es Armando Cavalieri, el dirigente más importante del sindicato de Comercio, a quien se lo acusa de haber "abandonado" al grupo.

Armando Cavalieri, dirigente del Sindicato de Comercio, es uno de los más apuntados por el grupo de trabajadores despedidos

Para evitar mayores inconvenientes por la movilización, desde la mañana efectivos de la Prefectura Naval y de la Policía bonaerense instalaron un vallado para evitar que los manifestantes crucen a la ciudad de Buenos Aires por el Puente Pueyrredón.

Uno de los afiches compartidos por los ex trabajadores en redes sociales

Los propios empleados ya habían manifestado su descontento con la situación por redes sociales, donde se crearon cuentas tanto en Facebook, como en Twitter con el nombre de "Autoconvocados Garbarino" para organizar tanto las movilizaciones en todo el país, como las formas de reclamo que se podían tomar hacia la empresa. En las publicaciones compartidas por las cuentas se encuentran varios apuntados, algunos de los más importantes son el presidente Alberto Fernández, el empresario Carlos Rosales, que también es vocero del club San Lorenzo de Almagro y el antes nombrado Cavalieri.

#garbarino Con más de 70 años en el mercado, empresa líder en el rubro, con más de 4300 trabajadores, y de la mano del nefasto empresario Carlos Rosales, quién hace su vaciamiento, en complicidad de @Cavalieri_SEC y apañamiento de @alferdez,@CFKArgentina,despidió en pandemia!uD83EuDD2C https://t.co/KGUca3WGT4 — Celuna (@Celuna9) January 23, 2022

Los ex empleados también compartieron una petición en la famosa pagina Change.org para poder "ayudar a 4.000 familias a percibir su sueldo en tiempo y forma, que indemnicen a las personas que dejan en la calle por el cierre de sucursales y que paguen lo que corresponde".