Este objeto de After Life se convirtió en símbolo de la lucha por la salud mental

El duelo de Tony, un periodista a quién la vida se le da vuelta al morir su esposa, captó el interés de millones de personas alrededor del mundo. After Life (Netflix), escrita, dirigida y protagonizada por Ricky Gervais, habla de la muerte, del duelo y de la vida. No desde un lugar teórico sino en un relato en primera persona.

A medida que avanzan los capítulos, el dolor toma distintas formas. Los personajes se transforman y sus relaciones también. Muchos vínculos se profundizan a partir de diálogos y vivencias compartidas. El protagonista corta la rutina de la redacción -en la que abundan los debates y se suceden notas de mayor o menor relevancia- con otras rutinas en las que el tiempo parece tener otro ritmo.

La visita a la tumba de su esposa, cada día, es un hilo conductor en After Life. Allí el protagonista se encuentra con Anne (interpretada por Penelope Wilton) y tienen profundos diálogos a partir de los cuáles Tony cambia su mirada y empieza a vislumbrar caminos alternativos. De hecho, en un momento él mismo reconoce que "quizás la vida valga la pena".

Ricky Gervais y Penelope Wilton en After Life

El banco donde se encuentran tiene un rol clave en la serie. Los silencios y las palabras que allí se suceden tienen un fuerte impacto en la vida de Tony. "Hope is everything" (la esperanza es todo), se lee en el banco de madera que a días del estreno de la tercera temporada ha dado de qué hablar.

No es un simple objeto. Sino símbolo del proceso de duelo, de encuentros que, de alguna manera, sanan. Más aun desde que CALM (Campaign Against Living Miserably) decidió instalar bancos en distintas ciudades de Inglaterra para invitar a hablar de salud mental.

Los bancos tienen un código QR que dirige a un sitio de asistencia

CALM es una organización que toma posición contra el suicidio. "Eso significa oponerse a sentirse mal, hacer frente a los estereotipos y permanecer juntos para demostrar que la vida siempre vale la pena", dicen en su sitio web. Los impulsores de la iniciativa señalan que el objetivo de brindar un espacio para propiciar el diálogo y la reflexión.

Al momento, se han instalado 25 bancos donados por la producción de Netflix y los fanáticos de la serie se ocuparon de viralizar su existencia en redes sociales. Gervais reveló su esperanza de que "los bancos creen un legado duradero para After Life, además de convertirse en un lugar para que la gente los visite". Son conocidos como "bancos de la esperanza".