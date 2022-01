Consejos de una nutricionista y cocinera para estos días de calor extremo

La ola de calor extremo que estamos viviendo en todo el país puede tener consecuencias para nuestra salud. Cuando hace mucho calor como ahora nos podemos descompensar, nos puede bajar la presión y, además, deshidratarnos. Siempre se nos dice que para evitar eso, hay que tomar mucha agua. Respecto de esto, la licenciada en Nutrición y cocinera profesional Aluhe Martins do Serro nos recuerda: “El mate, tereré o infusiones frías no reemplazan el consumo de agua”. Es importante, entonces, tomar agua potable y, en el caso de los licuados de fruta, deben tener agua como base.

En la alimentación saludable y el modo de sobrellevar el calor en estos días, "muchos factores influyen: si estamos de vacaciones, si se cortó la luz, en qué parte del país estamos. Debemos comer lo más fresco posible, estar en un ambiente ventilado y, obviamente, no exponernos al sol en las horas más peligrosas, entre las 11 y 16 horas", afirma Aluhe.

Bebidas para hidratarnos

“Las bebidas azucaradas o edulcoradas (light) no son recomendables para el consumo diario porque tienen, justamente, azúcares y edulcorantes artificiales, aditivos, colorantes que no promueven un buen estado de salud a lo largo del tiempo”, dice la nutricionista. Recomienda no consumir estas bebidas habitualmente, pero también advierte que debemos evitarlas incluso en estos momentos, en los que nos puede dar más sed. En este grupo se incluyen “los helados comprados y el tereré hecho con estas mismas bebidas, con jugos o aguas saborizadas”.

“Se pueden hacer jugos con ingredientes naturales, como frutas: limón o naranja (se pueden poner rodajas bien lavadas)”, sugiere Aluhe, a las que también se les puede incorporar menta o albahaca. La nutricionista Martins nos acerca también la opción de hacer jugos con verduras, como pepino, apio, zanahoria, remolacha. Y a cualquier licuado, jugo o helado casero que hagamos recomienda no ponerle azúcar o edulcorante.

La idea de que ante la pérdida de sales y nutrientes debemos consumir bebidas deportivas está instalada en el inconsciente colectivo. A propósito de esto, la nutricionista aclara: “No son recomendables si no hay una indicación particular, ya que son para situaciones puntuales en que no hemos consumido ningún líquido o estamos perdiendo mucho, como cuando hay una diarrea o una sudoración muy fuerte como en el caso de deportistas; e idealmente se podrían hacer con ingredientes naturales en vez de industrializados”.

En cuanto a la actividad física, "que es buena para la salud, se recomienda no hacerla expuestos frente a la luz solar”, recuerda Aluhe. Agrega, además, que no es necesario hacer grandes esfuerzos físicos, sino que “salir a caminar, hacer ejercicios de elongación o fuerza muscular ya es bueno para la salud; y es importante hacerlo en algún lugar ventilado y cuando baje el sol, temprano en la mañana, o más tarde en la noche”.

Qué comemos

“Siempre es un buen momento para revisar lo que consumimos habitualmente”, advierte Martins. La recomendación de la nutricionista y cocinera es “priorizar la comida casera y tener cuidado con los cortes de luz y la pérdida de la cadena de frío”. Cocinar con alimentos frescos y naturales es siempre necesario, pero especialmente en estos días de tan altas temperaturas.

Además, Aluhe aconseja para estos días de calor extremo “comer cosas livianas, no frituras ni comidas muy altas en grasas”. La nutricionista Martins aclara: “Es importante recordar que frutas y verduras no son solo para consumir en verano”, sino que deben formar parte de nuestro consumo cotidiano.

Para saber más sobre una nutrición saludable y hábitos que podés incorporar para una mejor alimentación, podés visitar la cuenta de Instagram de Aluhe Martins DS.