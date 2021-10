De demonizado a venerado: el huevo y la alimentación saludable

Flan, mayonesa, panqueque, bizcochuelo, salsa holandesa, frito, duro y así podríamos seguir eternamente nombrando las distintas formas que puede tomar el huevo. Desde 1996, cada segundo viernes de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo. Conocé sus usos y curiosidades, y la opinión de una nutricionista acerca de este alimento que por muchos años tuvo mala fama.

La licenciada Victoria Hofbauer (MN 8150) del CINME (Centro de Investigaciones Metabólicas) señala que: “Durante mucho tiempo se dijo que solo debíamos comer la clara del huevo porque la yema aportaba mucho colesterol y que no se debían consumir más de 3 unidades por semana. Hoy se sabe gracias a múltiples estudios que el colesterol proveniente de la yema de huevo no influye significativamente en el colesterol sanguíneo, y que comerlos diariamente no es un factor de riesgo para la aparición de enfermedades cardiovasculares. De hecho, la Asociación Americana del Corazón declaró que no supone riesgo añadido para padecer enfermedades cardiovasculares el colesterol del huevo, y recomienda el consumo de un huevo al día por su alta calidad nutricional."

Beneficios del huevo

Victoria Hofbauer nos comparte estos seis beneficios que aporta el huevo a una alimentación balanceada, variada y nutritiva.

Luego de la leche materna, es la proteína de mejor calidad y de alto valor biológico. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) asegura que: “Los Huevos son los alimentos más nutritivos que existen, con solo 71Kcal. Contienen los 9 aminoácidos esenciales, y se los utiliza como norma para medir la calidad de las proteínas de otras comidas. Con una tasa de eficiencia del 93,7 % obtienen la mejor calificación de todos los alimentos”. Aporta carotenoides y colina, nutrientes involucrados en la vista y el sistema nervioso. La colina es actualmente considerada como un nutriente esencial, esto significa que debemos consumirlo en la alimentación diaria, ya que nuestro organismo no es capaz de producirlo. Este nutriente se vuelve más importante aún en el embarazo y en la lactancia, momento en el que se agotan las reservas debido al transporte hacia el feto, ya que participa en el desarrollo de su cerebro. Es el único alimento que aporta vitamina D de manera natural, la cual es deficiente en nuestro país y más aún en invierno. Es una fuente de vitamina A, E, y todas las del complejo B, como también de fósforo, magnesio y zinc. Tiene ácidos grasos monoinsaturados como los del aceite de oliva, que junto a la alimentación saludable ayudan a disminuir el colesterol. Aumenta la saciedad aportando bajas calorías, lo que ayuda a disminuir la ingesta calórica del día.

Tiene otras aplicaciones fuera de la alimentación, como el uso en mascarillas faciales.

Curiosidades del huevo

El 40% de sus proteínas están concentradas en la yema, mientras que el 60% en la clara.

La diferencia de color en la cáscara del huevo depende de la raza de la gallina.

depende de la raza de la gallina. La diferencia de color en la yema del huevo depende de la alimentación y la cría de la gallina.

depende de la y la cría de la gallina. Hay una manera muy simple para determinar la frescura de un huevo, solo necesitas un recipiente con agua. Al colocar el huevo dentro, si este queda en el fondo es fresco, y si flota no se recomienda comerlo.

Cuidados necesarios

Para evitar el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por alimentos al consumir huevos, Victoria Hofbauer recomienda mantenerlos siempre refrigerados y al momento de prepararlos consumirlo siempre bien cocido, hasta que la yema este firme.